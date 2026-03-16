Cháy căn hộ chung cư tại Hà Nội lúc rạng sáng

Khoảng hơn 4h ngày 16/3, một vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở tầng 9, tòa E4, chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nhân chứng, sau khi phát hiện khói lửa, ban quản lý tòa nhà cùng nhiều cư dân đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế ngọn lửa, đồng thời thông báo đến lực lượng chức năng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, hỗ trợ di chuyển cư dân đến khu vực an toàn.

Bên trong căn nhà xảy ra cháy (Ảnh: Phùng Anh).

Nhà chức trách cho hay, chỉ sau ít phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.