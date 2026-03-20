Công trường 5.600 tỷ chống ngập khắp Hà Nội

TP Hà Nội thông qua kế hoạch đầu tư 10 dự án chống úng cấp bách, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 5.579 tỷ đồng. Các công trình được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thiện những hạng mục chính trước khi bước vào mùa mưa bão năm 2026.

Bắt đầu từ các khu đô thị phía Bắc và Tây Bắc thành phố, dự án cải thiện hệ thống tiêu thoát nước tại Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra cùng khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm có vốn 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026.

Các hạng mục chính của tuyến cống hộp nối từ khu vực đường Hoàng Minh Thảo đến đường Võ Chí Công ra sông Tô Lịch được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4.

Tại đây, hệ thống cống thoát nước cũ, nhỏ được thay thế bằng cống hộp kích thước lớn hơn, nhằm tăng khả năng tiêu thoát và giảm tình trạng ngập úng.

Dự án dài khoảng 3,9 km, hiện nhiều đoạn đang rào chắn để bóc dỡ mặt đường, phục vụ thi công.

Tiếp đó, tuyến kênh Thụy Phương (phường Đông Ngạc) được cải tạo với kinh phí 869 tỷ đồng, vừa bổ cập nước cho sông Tô Lịch, vừa tăng khả năng tiêu thoát cho các khu vực lân cận, hướng tới mốc hoàn thành quý III/2026.

Trên toàn tuyến, các cửa điều tiết và hạng mục kỹ thuật được bố trí tại những điểm đấu nối với hệ thống thoát nước hiện hữu, nhằm kiểm soát dòng chảy, ngăn nước thải xâm nhập và hỗ trợ tiêu úng khi mưa lớn. Song song với đó, dự án cải tạo trạm bơm Thụy Phương, kết hợp cả tiêu thoát cưỡng bức ra sông Nhuệ và tiêu tự động.

Kênh Thụy Phương dài khoảng 3,6km được cải tạo từ trạm bơm đến đường Phạm Văn Đồng, đoạn tiếp nối về phía sông Tô Lịch được thay bằng tuyến cống hộp kích thước 3x3m, kéo dài gần 4km dọc đường Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công đến cống Hoàng Quốc Việt.

Dọc Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm được nâng cấp, bổ sung thiết bị dã chiến và hoàn thiện hệ thống cống với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, đặt mục tiêu xong trong quý II/2026.

Tại khu vực phường Từ Liêm, hồ điều hòa Phú Đô quy mô lớn được triển khai với kinh phí 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Hồ điều hòa Phú Đô được quy hoạch với mặt nước rộng khoảng 31,5ha, tổng diện tích khu đất hơn 33ha, đóng vai trò chứa nước cho khu vực. Tại đây cũng lắp đặt trạm bơm với hai máy công suất lớn, kết nối hệ thống thoát nước từ đường Nguyễn Văn Giáp về Đồng Bông, giúp tăng khả năng thoát nước khi mưa lớn.

Hiện tại, hơn 90% mặt bằng dự án đã được bàn giao, liên quan khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức. Riêng khu vực lòng hồ, gần 228.000m2 đất nông nghiệp của 288 hộ đã sẵn sàng phục vụ thi công.

Dự án hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ với tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, đóng vai trò điều tiết nước cho khu vực phía Tây, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Để tăng khả năng thoát nước khi mưa lớn, dự án xây dựng hồ điều hòa rộng khoảng 12ha, đồng thời làm tuyến kè dài gần 2km và hệ thống cống nối kênh Đồng Bông với trạm bơm cùng khu vực, giúp điều tiết dòng chảy giữa các điểm.

Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, một trong những hạng mục lớn nhất, có vốn 858 tỷ đồng, cũng dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026.

Nhằm hoàn thiện hệ thống hồ theo quy hoạch và nâng hiệu quả vận hành trạm bơm Yên Nghĩa, dự án xây dựng hồ rộng khoảng 20ha, mực nước thiết kế 4m. Bao quanh là tuyến kè dài 2,5km, kèm cống điều tiết kích thước 3x3m kết nối kênh La Khê với cửa van phía hồ.

Cùng hướng này, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 được xây dựng với tổng vốn 250 tỷ đồng, cũng dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Ở hạ lưu, sông Kim Ngưu được chỉnh trang và kết nối lại với hệ thống sông Tô Lịch - trạm bơm Yên Sở qua dự án 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Hơn 5km bờ kè được xây mới, kèm tuyến cống nối sông Tô Lịch với hồ Linh Đàm để giúp nước thoát nhanh hơn. Đồng thời, sông Kim Ngưu được nạo vét sâu khoảng 3,6m để dòng chảy thông thoáng, giảm ứ đọng.

Bên cạnh đó, hệ thống trạm bơm, bể điều tiết và đường ống trong lưu vực sông Tô Lịch - Tả Nhuệ được bổ sung với kinh phí 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2026.