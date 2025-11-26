Biển Đông đón bão số 15, cường độ mạnh nhất có thể cấp 11, giật cấp 14

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h ngày 26/11, bão số 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đến sáng 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc với cường độ cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm.

Lúc 4h ngày 28/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 14, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Rạng sáng 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc với cường độ cấp 11, giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ chậm khoảng 5km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.

Hướng di chuyển của bão số 15 (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão cấp 6-8m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo, trong 24-48 giờ tới bão sẽ mạnh lên, ngày 27/11 đạt cực đại 108km/h (cấp 11).

Đài Hong Kong nhận định ngày 27/11, bão có thể mạnh nhất 120km/h (cấp 12) khi vào vùng biển Nam Trung Bộ sẽ có xu hướng di chuyển chếch lên phía bắc và suy yếu dần.

Từ đầu năm đến nay Biển Đông đã xuất hiện 15 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới - năm 2025 là năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm qua (chỉ sau năm 2017 với 20 cơn).