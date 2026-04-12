Người dân đồng thuận di dời đình, chùa khỏi Khu tưởng niệm thân mẫu Bác Hồ

Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm, đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - ở thôn Vân Nội, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên, không chỉ là câu chuyện quy hoạch mà còn gắn với đời sống tâm linh, văn hóa lâu đời của cộng đồng địa phương.

Theo UBND xã Việt Tiến, chủ trương di dời đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh phục vụ dự án, được triển khai trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt từ trước. Quá trình thực hiện được tiến hành bài bản, từ việc xin ý kiến người dân đến tổ chức các hội nghị đối thoại nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất.

Kết quả lấy ý kiến bằng phiếu cho thấy 97,6% hộ dân trong thôn đồng ý với phương án di chuyển đình, chùa ra vị trí mới. Đây là tỷ lệ đồng thuận rất cao, phản ánh sự thống nhất trong nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết của chủ trương này.

Khu vực tô màu xanh là Đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh phải di dời đến nơi khác (Ảnh: Nguyễn Dương).

Người dân đồng thuận cao với chủ trương di dời

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Tuấn Hải, Trưởng thôn Vân Nội, cho biết người dân trong thôn đã được thông tin đầy đủ về quy hoạch và mục tiêu của việc di dời. Theo ông, ban đầu một số hộ còn băn khoăn, nhưng sau khi được giải thích cụ thể, đa số đều đồng tình.

Ông Hải cho rằng việc giữ nguyên đình, chùa tại vị trí cũ không còn phù hợp, bởi khu vực này đã được quy hoạch là quần thể Nhà tưởng niệm, đền thờ bà Hoàng Thị Loan. Việc tồn tại nhiều công trình chồng lấn sẽ ảnh hưởng đến không gian kiến trúc chung và làm hạn chế khả năng phát triển lâu dài.

“Người dân nhận thức rõ đây là chủ trương đúng đắn, vừa giữ gìn giá trị di tích, vừa tạo điều kiện để các công trình tín ngưỡng được xây dựng khang trang hơn”, ông Hải nói.

Ông Hoàng Tuấn Hải, Trưởng thôn Vân Nội trao đổi với phóng viên Dân trí (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong quá trình triển khai, UBND xã đã tổ chức hai hội nghị đối thoại với các công dân có đơn kiến nghị. Đa số người tham gia đã đồng thuận với phương án di chuyển sau khi được cung cấp thông tin đầy đủ.

Việc lấy ý kiến rộng rãi, minh bạch được người dân đánh giá cao. Nhiều người cho rằng cách làm này giúp tạo niềm tin, tránh phát sinh mâu thuẫn và đảm bảo quyền tham gia của cộng đồng trong các quyết định quan trọng.

Kỳ vọng không gian tín ngưỡng khang trang, rộng rãi hơn

Không chỉ đồng thuận về mặt chủ trương, người dân thôn Vân Nội còn bày tỏ kỳ vọng lớn đối với các công trình sau khi được xây dựng tại vị trí mới.

Ông Vũ Văn Vững, 56 tuổi, cho biết việc di chuyển đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh ra khu đất rộng rãi hơn là hoàn toàn hợp lý. Theo ông, không gian hiện tại đã chật hẹp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng tăng của người dân.

“Chúng tôi mong muốn đình, chùa mới được xây dựng khang trang, có đủ không gian để tổ chức các hoạt động lễ hội, sinh hoạt cộng đồng”, ông Vững nói.

Theo quy hoạch, đình Vân Nội sẽ được xây dựng tại khu đất khoảng 1.900m2 trong thôn, đảm bảo đủ diện tích cho các hạng mục cần thiết. Trong khi đó, chùa Hưng Khánh sẽ chuyển đến khu Mả Tung gần đó với diện tích hơn 7.700m2, rộng gấp nhiều lần so với hiện tại.

Trong ảnh, vị trí khoanh đỏ là khu vực sắp xây đình Vân Nội, còn ô đất bên cạnh được quy hoạch xây chùa Hưng Khánh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhiều người dân cho rằng việc quy hoạch riêng biệt các công trình sẽ giúp đảm bảo tính tôn nghiêm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Một số hộ dân có đất trong khu vực quy hoạch mới đã chủ động chuyển đổi cây trồng, sẵn sàng bàn giao mặt bằng. Điều này cho thấy sự ủng hộ không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Phối cảnh đình Vân Nội khi xây mới (Ảnh: Ban Quản lý dự án cung cấp).

Bên cạnh đó, người dân cũng được tham gia góp ý về phương án thiết kế chùa Hưng Khánh từ sớm. UBND xã cho biết từ tháng 10/2025 đến nay chưa ghi nhận ý kiến trái chiều nào, cho thấy sự đồng thuận cao đối với định hướng xây dựng.

Theo kế hoạch, trong tháng 3 âm lịch tới, địa phương sẽ tiến hành động thổ xây dựng đình Vân Nội tại vị trí mới. Việc di chuyển và xây dựng chùa Hưng Khánh cũng sẽ sớm triển khai ngay sau đó.

Tạo động lực phát triển quần thể di tích, văn hóa

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương đền thờ bà Hoàng Thị Loan - Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Việt Tiến, Hưng Yên) vào ngày 19/5/2020 (Ảnh chụp lại).

Nhà tưởng niệm, đền thờ bà Hoàng Thị Loan hiện là di tích lịch sử cấp tỉnh, được xây dựng trên khuôn viên đình làng Vân Nội cũ với diện tích hơn 4.300m2. Đây là nơi lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quê hương Vân Nội.

Một phần không gian được dành để trưng bày các hiện vật gắn với lần Bác Hồ về thăm Hưng Yên, cùng nhiều tài liệu theo các chủ đề như quê hương Vân Nội, dòng họ Hoàng và tình cảm của Bác với nhân dân địa phương.

Dự án Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại thủy nông Bắc Hưng Hải đang được triển khai cũng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho khu vực. Khi các hạng mục hoàn thành, nơi đây có thể trở thành quần thể văn hóa - du lịch hấp dẫn.

Theo UBND xã, việc sắp xếp lại các công trình tín ngưỡng không chỉ nhằm phục vụ mục tiêu trước mắt mà còn hướng đến phát triển lâu dài. Không gian kiến trúc đồng bộ sẽ góp phần nâng cao giá trị của toàn bộ khu vực.

Chính quyền địa phương cũng xác định đây là “thời cơ vàng” để thực hiện các dự án hạ tầng văn hóa, tạo bước đột phá trong phát triển. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đang được tích cực triển khai.

Người dân thôn Vân Nội kỳ vọng sau khi hoàn thành, khu tưởng niệm và các công trình tín ngưỡng mới sẽ trở thành điểm đến ý nghĩa, vừa phục vụ nhu cầu tâm linh, vừa giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch UBND xã Việt Tiến Nguyễn Đức Đoàn giới thiệu quy hoạch của xã cho Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhân dịp ông cùng đoàn công tác thăm Nhà tưởng niệm, đền thờ bà Hoàng Thị Loan, hồi tháng 2 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nhiều ý kiến cho rằng việc di dời không làm mất đi giá trị truyền thống, mà ngược lại còn tạo điều kiện để bảo tồn và phát huy tốt hơn. Các công trình mới sẽ được xây dựng bài bản, phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế.

Với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân cùng quyết tâm của chính quyền, việc di chuyển đình Vân Nội và chùa Hưng Khánh được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành. Đây sẽ là bước quan trọng để hoàn thiện không gian khu tưởng niệm, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản ngày càng được chú trọng, cách làm bài bản, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm như tại thôn Vân Nội được xem là yếu tố then chốt tạo nên sự đồng thuận xã hội.

Bên trong Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan (Ảnh: Nguyễn Dương).

Sự đồng thuận ấy không chỉ thể hiện ở con số 97,6% hộ dân ủng hộ, mà còn ở niềm tin của người dân vào định hướng phát triển chung. Đây chính là nền tảng quan trọng để các dự án tiếp theo được triển khai thuận lợi, hiệu quả và bền vững.