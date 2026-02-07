Chim bồ câu gây ô nhiễm trạm xe đạp công cộng ở TPHCM

Phản ánh với báo Dân trí, một số khách hàng sử dụng xe đạp công cộng tại TPHCM cho biết, một trạm xe trên đường Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh) bị chim bồ câu làm ô nhiễm.

Trạm xe đạp trên nằm tại giao lộ Nguyễn Thái Học - Lê Thị Hồng Gấm, phía trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học. Một bầy chim bồ câu thường xuyên xuất hiện xung quanh, xả phân xuống các xe đạp khiến người dân không thể sử dụng.

Bồ câu xả chất thải lên xe đạp công cộng ở TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Trạm xe đạp này có gần 20 xe; trong đó, một nửa số xe bị phân chim bồ câu phủ kín yên và tay lái.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công ty CP Trí Nam, đơn vị khai thác dịch vụ xe đạp công cộng TNGO tại TPHCM, cho hay đã nắm bắt được tình trạng trên, doanh nghiệp sẽ huy động xe tải chở số xe đạp bị dính bẩn đi vệ sinh.

Về giải pháp xử lý ô nhiễm từ bầy chim, doanh nghiệp đang đề xuất di dời trạm xe đạp này ra vị trí khác. Việc trạm xe có được di dời hay không phụ thuộc vào phê duyệt của Sở Xây dựng TPHCM.

Đàn bồ câu gây ô nhiễm trạm xe đạp trên đường Nguyễn Thái Học (Ảnh: Ngọc Tân).

Trục đường Nguyễn Thái Học - Cách Mạng Tháng Tám hiện là khu vực tập trung lượng lớn bồ câu tại TPHCM. Chúng đậu thành bầy trên các mái nhà, trụ đèn, biển báo... rồi chốc lát lại sà xuống vỉa hè, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Tuy nhiên, đàn bồ câu cũng gây ra phiền toái cho môi trường đô thị. Nhiều đoạn vỉa hè hai bên đường trở nên nhếch nhác vì phân chim và thức ăn thừa mà người dân, du khách ném cho chim ăn.