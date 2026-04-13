TPHCM dự trù hơn 7.100 tỷ đồng miễn phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm

Sở Xây dựng TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về miễn phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển để hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Theo tờ trình, chính sách miễn phí dự kiến được áp dụng trong thời gian 3 năm, từ ngày 1/5 đến hết ngày 30/4/2028. Trong thời gian trên, đơn vị có hàng hóa thông qua cảng biển TPHCM (đối tượng chịu phí theo Nghị quyết 91/2025/NQ-HĐND) sẽ được miễn nộp phí hạ tầng cửa khẩu.

Tàu chở hàng rời cảng Cát Lái, TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo ước tính, dự toán thu phí hạ tầng cảng biển TPHCM năm 2026 là 2.390 tỷ đồng. Tổng mức hụt thu ngân sách trong 3 năm được ước tính khoảng 7.170 tỷ đồng. Đây là khoản hỗ trợ gián tiếp của thành phố cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giảm áp lực chi phí logistics.

Chính sách miễn phí hạ tầng cửa khẩu xuất phát từ bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị kéo dài, khủng hoảng an ninh hàng hải và căng thẳng thương mại khiến chi phí vận tải, nhiên liệu, bảo hiểm hàng hóa tăng cao.

Trong nước, doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí tài chính, biến động tỷ giá, chi phí lưu kho, thủ tục hành chính và nhiều khoản phát sinh khác khi vận chuyển, bốc xếp hàng hóa tại cảng. Việc tiếp tục thu phí hạ tầng cảng biển trong giai đoạn này được đánh giá sẽ làm gia tăng áp lực chi phí.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc miễn phí hạ tầng cảng biển trong 3 năm là giải pháp cần thiết và cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời vẫn đảm bảo tính ổn định của chính sách trong dài hạn.

Dự thảo nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp chuyển tiếp. Những khoản phí đã phát sinh nghĩa vụ nộp trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo quy định cũ. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí trước cho thời gian sau khi chính sách có hiệu lực sẽ được Nhà nước hoàn trả.

Trước đó, chiều 1/4, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy đã có chủ trương miễn phí xe buýt trên toàn địa bàn và miễn phí hạ tầng cửa khẩu. Lãnh đạo TPHCM giao Sở Xây dựng TPHCM tính toán về chính sách này.