Tuyến đường sắt 5,6 tỷ USD nối Hà Nội - Quảng Ninh chính thức khởi công

Sáng nay (12/4), tại Quảng Ninh, lễ khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội với Quảng Ninh được tổ chức với sự phối hợp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Vingroup và chính quyền các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm hưởng ứng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tuyến đường sắt tốc độ cao này có tổng vốn đầu tư ước tính trên 147.000 tỷ đồng (khoảng hơn 5,6 tỷ USD), chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed - thành viên của Tập đoàn Vingroup - làm chủ đầu tư.

Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Minh Chính - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Nguyễn Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; ông Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của các vị đại biểu, lãnh đạo và đông đảo khách mời.

Tuyến đường sắt tốc độ cao dài 120,2km, đi qua bốn địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm và điện khí hóa toàn tuyến. Công trình có tốc độ thiết kế tối đa 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội giới hạn ở mức 120km/h để phù hợp điều kiện đô thị; khi hoàn thành, thời gian di chuyển dự kiến rút từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5-7 lần so với hiện nay.

Ở vai trò đối tác công nghệ, ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Siemens Mobility - cho biết, sẽ đưa vào dự án tại Việt Nam những giải pháp tàu cao tốc tiên tiến, bảo đảm hiệu quả vận hành và độ an toàn đã được kiểm nghiệm tại nhiều thị trường quốc tế.

Dòng tàu Velaro, nền tảng đã được triển khai với hơn 500 đoàn tàu tại 10 quốc gia, sẽ là cơ sở cho hợp tác giữa Vingroup và Siemens. Hai bên dự kiến đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đồng thời phối hợp trong lắp ráp và bảo trì, hướng tới hình thành một hệ sinh thái tàu cao tốc mới tại Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định, dự án có vai trò then chốt trong việc tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông hiện đại, qua đó thúc đẩy kết nối giữa các địa phương trong vùng và liên vùng, đặc biệt là khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng.

Theo ông, tuyến đường sắt tốc độ cao sẽ hình thành trục giao thông chiến lược, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và lan tỏa động lực phát triển. Không chỉ dừng ở yếu tố giao thông, công trình còn góp phần định hình lại không gian phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo lập các hành lang kinh tế và chuỗi liên kết vùng, từ đó tăng sức cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại biểu bấm nút khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội với Quảng Ninh.

Với vai trò là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên tại Việt Nam, dự án Hà Nội - Quảng Ninh được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới, hiện đại và đồng bộ hơn cho hạ tầng giao thông quốc gia.