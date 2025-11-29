Bé 25 ngày tuổi không được trạm y tế tiếp nhận vào tránh lũ

Ngày 29/11, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đã nắm bắt thông tin vụ việc nữ nhân viên y tế của Trạm Y tế phường Tuy Hòa từ chối tiếp nhận một phụ nữ sau sinh cùng con nhỏ 25 ngày tuổi đến tránh trú trong mưa lũ.

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk đã chỉ đạo khẩn trương xác minh và yêu cầu các đơn vị liên quan thăm hỏi, xin lỗi, kiểm tra sức khoẻ cho cả mẹ và bé.

Cháu bé 25 tuổi cùng mẹ bị nhân viên Trạm Y tế Tuy Hòa từ chối tiếp nhận vào tránh lũ nên phải di chuyển tìm nơi ẩn náu an toàn khác (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau khi ngành y tế thực hiện xong công tác phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ, sẽ đánh giá toàn diện sự việc và có hướng xử lý phù hợp với nữ nhân viên y tế liên quan vụ việc này", một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho hay.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip người dân chèo ghe đưa một phụ nữ cùng con nhỏ 25 ngày tuổi đến Trạm Y tế phường Tuy Hòa xin tránh lũ nhưng bị từ chối tiếp nhận. Toàn bộ sự việc được người thân của người phụ nữ ghi lại.

Theo tường trình của bà N.T.K.D. (nhân viên Trạm Y tế phường Tuy Hòa), sáng 19/11, nước lũ dâng nhanh, tràn vào sân của trạm y tế; bà đã bố trí cho 14 người đến tránh trú.

Theo bà D. khoảng 9h sáng 20/11, khi nước lũ bắt đầu rút, có 2 thanh niên đi vào, xin cho cháu bé 25 ngày tuổi vào tránh trú. Tuy nhiên, do nghĩ mức độ lũ đã giảm, bà D. hướng dẫn các thanh niên đưa mọi người đến UBND phường Tuy Hòa là nơi khô ráo, có đủ lương thực.

Bà D. cũng thừa nhận, thời điểm đó bản thân bà "suy nghĩ và hành động chưa thấu đáo".

Ngày 24/11, bà D. cùng lãnh đạo Trạm Y tế phường Tuy Hòa chủ động đến gia đình cháu bé để trực tiếp xin lỗi, thăm hỏi và mong muốn được chia sẻ, khắc phục sai sót.