Bay thử 7 drone phục vụ ứng phó bão Kalmaegi

Chiều 4/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và tổ chức bay thử 7 phương tiện bay không người lái để sẵn sàng phục vụ công tác trinh sát, cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm tới nhân dân tại các khu vực bị chia cắt do mưa bão.

Theo kế hoạch, cơ quan này sẽ huy động lực lượng, phương tiện và trang bị kỹ thuật đầy đủ, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Bay thử thiết bị để sẵn sàng đưa vào phục vụ ứng phó bão Kalmaegi (Ảnh: Man Đức Dũng).

Công tác hiệp đồng giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bay không người lái trong và ngoài tỉnh được tổ chức chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động một drone trinh sát của đơn vị, 5 chiếc hiệp đồng với Phân viện Điều tra, quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên phục vụ quan sát, trinh sát; 2 thiết bị bay không người lái Agras T-40 và Agras T-50 của Công ty TNHH chuyển đổi số đăng ký bay Việt Nam phục vụ vận chuyển, tiếp tế.

Các lực lượng, phương tiện đang tập trung tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng cơ động khi có lệnh ứng phó bão, lụt.

Cơ quan này cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối người, phương tiện; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Bay thử thiết bị bay phục vụ quan sát, trinh sát (Ảnh: Man Đức Dũng).

Chiều cùng ngày, Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành chỉ thị về tập trung ứng phó với cơn bão Kalmaegi, dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống bão Kalmaegi với tinh thần chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ.