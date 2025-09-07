Phó Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 7/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ, làm việc với Bộ Xây dựng, ban quản lý dự án, chủ đầu tư, các nhà thầu, một số bộ, ngành liên quan tại công trường dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ, thị sát thực tế gói thầu giao thông kết nối, đường cất hạ cánh số 2, nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khảo sát đường cất hạ cánh tại sân bay Long Thành (Ảnh: Phú Việt).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý tiến độ sân bay Long Thành không chỉ phụ thuộc vào các hạng mục bên trong, mà còn gắn liền với hệ thống giao thông kết nối. Do đó, Bộ Xây dựng, TPHCM, tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan phải đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, trong đó có đường Vành đai 3 TPHCM, cao tốc TPHCM – Long Thành mở rộng, các tuyến kết nối do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Bộ Xây dựng thực hiện.

Các đơn vị phụ trách phải khẳng định cam kết đối với những hạng mục, công trình chắc chắn hoàn thành trước ngày 19/12, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, môi trường. Trường hợp có khó khăn, liên quan đến sự phối hợp giữa các bên, thuộc thẩm quyền địa phương hay Trung ương, các đơn vị phải báo cáo trực tiếp để xử lý ngay.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhìn nhận, đến nay, các gói thầu xây dựng công trình trong sân bay Long Thành cơ bản không gặp khó khăn lớn về chính sách, thủ tục hay giải phóng mặt bằng. Các đơn vị phải giữ nguyên đường găng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng. Trường hợp gặp khó khăn về kỹ thuật, năng lực hay liên quan đến trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương phải báo cáo để xử lý kịp thời.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, ACV và các nhà thầu bảo đảm đồng bộ tiến độ, chất lượng và an toàn thi công, tổ chức lao động khoa học, đặc biệt với các tuyến đường vành đai, hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang, và các công trình trọng điểm khác.

Các đơn vị cần tính toán đầy đủ đến yếu tố nhiên liệu sạch, vật liệu san lấp, kế hoạch cung ứng chi tiết từng tuần, từng tháng, đảm bảo tiến độ các hạng mục quan trọng trước 19/12.

Về công tác vận hành, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Việc chuẩn bị đội ngũ vận hành, quản lý, an ninh và dịch vụ phải đồng bộ, theo tiêu chí sân bay quốc tế 5 sao”.

Về phát triển khu vực xung quanh sân bay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Xây dựng lập quy hoạch tổng thể hệ sinh thái công nghiệp, đô thị, dịch vụ, thương mại, tránh để sân bay trở nên đơn lẻ, đồng thời kết nối hiệu quả với hạ tầng hiện có.