Từ chiều tối 25/11, nhiều vùng Biển Đông có dông lốc, gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Như vậy trong 24 giờ qua áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, tốc độ di chuyển.

Từ ngày 25 đến 26/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, đi vào Biển Đông (vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông) và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đến chiều 27/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 10, giật cấp 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Khoảng đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan Thiên văn, Địa Vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) dự báo áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trong ngày 26/11, và có khả năng sẽ rời khỏi các khu vực của Philippines trong sáng 27/11.