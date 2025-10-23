Áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, miền Trung có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 23/10, áp thấp nhiệt đới đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 25km/h và suy yếu.

Đến chiều 24/10, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 25kn/h và tan dần trên Biển Đông.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m. Biển động mạnh.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đêm qua và ngày hôm nay (23/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 22/10 đến 15h ngày 23/10, cục bộ có nơi trên 60mm như: Trạm Bàn Nước (Hà Tĩnh) 99,3mm, trạm Hải Lâm (Quảng Trị) 61,8mm, trạm hồ chứa nước Phú Bài (Huế) 229,6mm, trạm Suối Lương (Đà Nẵng) 66,8mm,…

Dự báo từ đêm 23 đến ngày 25/10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 500mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 23/10, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.