Bão Kalmaegi mạnh cấp 14, nhiều tỉnh cấm biển từ hôm nay

Tối 5/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết lúc 16h vị trí tâm bão Kalmaegi (bão số 13) cách đảo Song Tử Tây 300km về phía Đông Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 880km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Dự báo 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25km/h và sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Hướng di chuyển của bão số 13 (Ảnh: NCHMF).

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) cho thấy đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 61.500 phương tiện/291.384 lao động, trong đó có 303 phương tiện/5.012 lao động đang neo đậu ở khu vực đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa.

Các tàu thuyền nhận thông tin cảnh báo đang di chuyển tránh bão, không có phương tiện ở khu vực nguy hiểm. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng đã và sẽ có lệnh cấm biển.

Dự báo ngày 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt.

Ngày 7-8/11 khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa 50-100mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm/đợt.

Trước giờ bão Kalmaegi đổ bộ, người dân làng chài Nhơn Lý (Gia Lai) hối hả bơm nước, xúc cát chằng chống mái nhà, chạy đua với thời gian để bảo vệ tài sản (Ảnh: Nam Anh).

Lũ trên các sông ở TP Huế, Quảng Trị và Đà Nẵng đang biến đổi chậm. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ xuống chậm và ở trên mức báo động 2.

Ngày 5/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo thành lập Sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 13 tại tỉnh Gia Lai.

Các tỉnh, thành phố đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão, xây dựng kế hoạch, kịch bản di dời người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng. Trong đó, tỉnh Gia Lai đã di dời trên 1.530 hộ/5.000 nhân khẩu. Khánh Hòa, Gia Lai đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 6-7/11.