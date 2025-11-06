5 sân bay khu vực miền Trung tạm ngừng hoạt động trong bão Kalmaegi

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), Cục Hàng không Việt Nam đã tạm dừng khai thác 5 cảng hàng không khu vực miền Trung từ chiều 6/11.

Theo đó, các cảng hàng không bị ảnh hưởng gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát.

Các cảng hàng không nêu trên tạm ngừng hoạt động trong khoảng thời gian từ chiều 6/11 đến sáng 7/11, tùy theo diễn biến cụ thể của bão.

Cụ thể Cảng Hàng không: Phù Cát tạm ngừng từ 16h ngày 6/11 đến 3h ngày 7/11; Chu Lai tạm ngừng từ 20h ngày 6/11 đến 5h ngày 7/11; Tuy Hòa tạm ngừng từ 15h ngày 6/11 đến 0h ngày 7/11; Pleiku tạm ngừng từ 21h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11; Buôn Ma Thuột tạm ngừng từ 22h ngày 6/11 đến 6h ngày 7/11.

5 sân bay tại miền Trung ngừng tiếp nhận máy bay từ chiều 6/11 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13 đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các cảng hàng không kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời các cảng hàng không triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất.

Ngoài ra, các cảng hàng không cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13h ngày 6/11, bão số 13 cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo bão sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Khánh Hóa và đêm 6 và rạng sáng 7/11, với cường độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Hoàn lưu của bão có thể gây ra mưa lớn cục bộ. Các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão cần đề phòng gió bão, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp.