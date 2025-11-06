Du khách ra biển lướt sóng trước giờ bão Kalmaegi áp sát

Trưa 6/11, thời tiết Đà Nẵng âm u, khu vực ven biển phường Sơn Trà có mưa nhỏ, gió chưa lớn, sóng biển cao 0,5-1m, nước đục ngầu. Ngư dân đang tất bật đưa những chiếc thuyền cuối cùng lên bờ để tránh bão Kalmaegi (bão số 13).

Ghi nhận tại bãi biển Mân Thái, khoảng 10h cùng ngày, nhiều ngư dân tranh thủ mang lưới ra biển để đánh cá. Có người lội ra ngoài khu vực sóng cao để giăng lưới.

Du khách ra biển lướt ván vào trưa 6/11 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, trời chưa có gió và mưa lớn nên du khách vẫn giữ thói quen ra biển để dạo chơi, tập thể dục. Một số du khách nước ngoài còn lướt ván khi cho rằng đây là mức sóng biển phù hợp để trải nghiệm môn thể thao này.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão Kalmaegi, ven biển Đà Nẵng sẽ có nước dâng do gió mạnh, cao 0,5-1m.

Đơn vị này cảnh báo, đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Ngày 6-7/11 tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng cũng được dự báo khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Nhiều ngư dân đã tranh thủ mang lưới ra biển để đánh cá (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về ứng phó với bão Kalmaegi.

Thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an cùng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng để sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Việc di dời phải hoàn thành trước chiều ngày 6/11.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương, cho biết địa phương đã lên danh sách và đang tập trung bố trí, di dời dân để phòng tránh bão Kalmaegi, sạt lở đất đá, ngập lụt và sẽ hoàn thành trong chiều 6/11.