Bộ trưởng Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều 28/2, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dâng hoa, dâng hương trước văn bia tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân).

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã thành kính tưởng niệm, bày tỏ tri ân đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sau khi dâng hoa, dâng hương, Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long.

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm đặc biệt và có những chỉ đạo chiến lược về công tác biển, đảo của Tổ quốc.

Vì vậy, ngay từ những năm 1960, sớm dự báo đế quốc Mỹ sẽ gia tăng các hoạt động trinh sát ra miền Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn điểm cao có giá trị quân sự này là nơi làm việc giao nhiệm vụ tác chiến, chỉ đạo lập kế hoạch phòng thủ chiến lược cho các tỉnh ven biển miền Bắc.

Đại tướng Phan Văn Giang dâng hoa tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Nguyễn Bằng).

Năm 1982, Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng khu vực này thành nơi làm việc cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ đó địa danh này được nhân dân kính trọng gọi là “Đồi Ông Giáp”.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân lần thứ ba cho Quân chủng Hải quân tại Hải Phòng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

Ông là đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam khi mới 37 tuổi.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông từ trần ngày 4/10/2013, an nghỉ tại quê nhà ở Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị).