Bộ Chính trị đồng ý cho 2 Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác

Chiều 27/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất và triển khai kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng cho biết Thủ tướng quyết định tặng phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương, vì những thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Huân chương Lao động hạng Nhất được tặng cho ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ông Nguyễn Quang Dương (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Thủ tướng cũng quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể (Vụ Tổ chức Điều lệ và Vụ Tổ chức cán bộ); tặng Bằng khen của Thủ tướng cho 4 tập thể và 9 cá nhân của Ban.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã thông tin về thời điểm nghỉ công tác và nghỉ hưu của các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, tại phiên họp ngày 3/2, xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương khóa XIII không tái cử khóa XIV, Bộ Chính trị kết luận về việc này.

Bộ Chính trị đồng ý ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nghỉ công tác từ 1/3 và nghỉ hưu từ 1/12.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Chúc mừng ông Nguyễn Quang Dương được nhận Huân chương Lao động và 2 Phó trưởng Ban nghỉ công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận đây là 2 cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua rất nhiều vị trí, nhiệm vụ, chức vụ công tác từ địa phương tới Trung ương.

Hai lãnh đạo có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, là người có tinh thần trách nhiệm rất cao đối với công việc, nhiệt huyết, tâm huyết trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Dương và Hoàng Đăng Quang cũng có rất nhiều đóng góp cho thành tích, kết quả công việc của Ban Tổ chức Trung ương trong những năm qua, đặc biệt trong đợt triển khai sắp xếp, báo cáo đề xuất để hoàn thiện mô hình tổ chức, mô hình mới theo yêu cầu của Bộ Chính trị, cũng như trong đợt tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Theo ông Lê Minh Hưng, từ khi về Ban Tổ chức Trung ương, 2 Phó trưởng Ban được giao phụ trách nhiều nhiệm vụ, công việc mới, khó, phức tạp, nhạy cảm nhưng đã rất chủ động, trách nhiệm và giữ vững nguyên tắc trong thực hiện các chủ trương, đề án mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm tiến độ, đặc biệt nhất là quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị.

“Đó là những giai đoạn đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất đáng tự hào trong quá trình công tác”, ông Lê Minh Hưng nêu rõ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản).

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng và mong muốn 2 lãnh đạo dù nghỉ công tác hay nghỉ hưu vẫn luôn có những đóng góp trí tuệ, công sức đối với những vấn đề chung của đất nước cũng như những vấn đề cụ thể mà Ban Tổ chức Trung ương được giao.

Chia sẻ xúc động khi nhận quyết định nghỉ công tác, ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tạo điều kiện để mỗi đồng chí thực hiện hoàn thành tốt công việc được giao.

Hai ông đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, tâm huyết tham gia công tác xây dựng Đảng trong những.