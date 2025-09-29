Bão Bualoi khiến hơn 450 chuyến bay bị ảnh hưởng

Chiều 29/9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết bão số 10 (Bualoi) với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến các phân khu kiểm soát đường dài (ACC) Hà Nội, ACC TPHCM cùng nhiều sân bay khu vực miền Trung và miền Bắc.

Trước tình hình phức tạp, VATM đã khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống và ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản và hoạt động bay.

Ngay từ ngày 26/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của VATM đã họp khẩn, kích hoạt các phương án ứng phó theo quy định.

Các đài trạm kỹ thuật được kiểm tra, gia cố, chằng néo an toàn; trung tâm khí tượng hàng không tăng cường tần suất bản tin dự báo, cung cấp cảnh báo kịp thời; các bộ phận kỹ thuật và cơ sở điều hành bay bố trí lực lượng ứng trực 24/24, đảm bảo hệ thống thông tin - dẫn đường - giám sát (CNS) và liên lạc hàng không hoạt động thông suốt.

Trong thời gian bão hoành hành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thường xuyên cập nhật diễn biến, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc bốn tại chỗ.

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (Ảnh: Hoài Sơn).

Các Trung tâm kiểm soát không lưu tăng cường chỉ huy, phối hợp chặt chẽ với cơ sở điều hành bay kế cận và Cục Hàng không Việt Nam để phát hành điện văn thông báo hàng không (NOTAM) kịp thời. Công tác điều hành bay được duy trì an toàn tuyệt đối, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi.

Từ ngày 26 đến 29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay (FIR Hà Nội và FIR TPHCM).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường. Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy.

Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10. Như vậy có hơn 450 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi.

Dù ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 10 công tác đảm bảo an toàn vẫn được duy trì tuyệt đối. Con người, tài sản, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật và hạ tầng điều hành bay đều an toàn.