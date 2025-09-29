Bão Bualoi đi vào Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong 6 giờ tới, áp thấp nhiệt đới dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn xảy ra ở khu vực Thanh Hóa, Bắc Bộ.

Riêng với Hà Nội từ chiều 29/9 đến tối 30/9 có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa các nơi phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Riêng khu vực phía Tây, phía Nam và trung tâm Hà Nội mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Nhà dân bị lốc xoáy làm sập trần, vỡ kính, đồ đạc tan hoang tại tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 12 trước khi đổ bộ vào nước này ngày 26/9. Chiều tối 26/9, bão Bualoi đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Quá trình quần thảo trên Biển Đông bão Bualoi di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Đến đêm 28 rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Hà Tĩnh là địa phương bão Bualoi đổ bộ trực tiếp và chịu ảnh hưởng nặng nề.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi cũng đã gây ra các hình thái thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa lớn.