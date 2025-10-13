Thấy ba lô trên cầu, dân báo cảnh sát kịp thời cứu cô gái giữa sông

Ngày 13/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời cứu sống chị N.T.D.L. (SN 2003, trú tại phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi) trên sông Đăk Bla, phường Đăk Bla.

Trước đó, lúc 16h53 ngày 12/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo về một trường hợp nghi nhảy xuống sông Đăk Bla.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 2 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát thấy ba lô, điện thoại và vật dụng nghi của chị L. trên thành cầu Đăk Bla.

Tư trang của nạn nhân được phát hiện trên cầu Đăk Bla (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện chị L. có dấu hiệu kiệt sức, bất tỉnh giữa dòng sông, cách vị trí cầu khoảng 500m nên khẩn trương tiếp cận và đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Đến nay, sức khoẻ của chị L. đã ổn định và được bàn giao cho gia đình chăm sóc.