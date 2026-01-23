Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, giao thông ùn ứ

An Huy
(Dân trí) - Vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Bình Đức (Tây Ninh), khiến giao thông hướng về TPHCM ùn ứ.

Khoảng 18h ngày 23/1, dòng xe cộ lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng miền Tây đi TPHCM, khi đến xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 6 phương tiện.

6 ô tô tông liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, giao thông ùn ứ - 1

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương (Ảnh: Đức Thịnh).

Vụ va chạm xảy ra giữa 2 ô tô con, 2 xe tải, xe bán tải và ô tô 7 chỗ. Vụ tai nạn không gây thương vong về người, nhưng khiến các xe hư hỏng, dính vào nhau.

Các ô tô bị nạn nằm chiếm hết làn đường sát dải phân cách, khiến giao thông ùn ứ nhiều km.

Đơn vị quản lý đường cao tốc và Cục CSGT đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.