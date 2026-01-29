Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông: Gieo mầm cho ước mơ, ý tưởng

Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025” do báo Dân trí, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công ty ô tô Toyota phối hợp tổ chức, diễn ra chiều 28/1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông); bà Trịnh Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia; bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam… tham dự buổi lễ.

Về phía báo Dân trí có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập; bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập, cùng các trưởng, phó ban chuyên môn và cán bộ, phóng viên, nhân viên tham gia lễ trao giải.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà và Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trao giải cho các tác phẩm đạt giải Nhất của cuộc thi (Ảnh: Thành Đông).

Sức lan tỏa của cuộc thi và điều bất ngờ của hội đồng giám khảo

“Tôi hơi bất ngờ với những sản phẩm vào vòng chung kết cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025. Ban giám khảo có nhiều niềm vui vì thấy được sự sáng tạo rất lớn từ những bài dự thi, không chỉ ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), mà còn có những ý tưởng hết sức đơn giản nhưng đem lại hữu ích rất lớn. Nếu ứng dụng vào đời sống hàng ngày sẽ có rất nhiều sản phẩm thực sự hữu ích”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật (Hội đồng giám khảo) chia sẻ.

Ông Nhật nói cuộc thi là sự gợi mở cho các ý tưởng, đằng sau đó còn cần sự đầu tư của doanh nghiệp, diễn đàn để chắp cánh cho các ước mơ, sáng kiến mang lại hữu ích cho cuộc sống.

“Hơn 600 bài thi dự thi với tôi là rất lớn. Ở cuộc thi sắp tới, chắc chắn đòi hỏi ban tổ chức phải có “đề bài” sát thực tế hơn nữa, đi vào những vấn đề trực tiếp, giải quyết điểm nóng của trật tự an toàn giao thông, nhằm thay đổi thói quen, tư duy, hướng tới sự tích cực hơn trong quá trình tham gia giao thông”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ về sức lan tỏa của cuộc thi năm nay (Ảnh: Hải Long).

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã đồng hành cùng báo Dân trí suốt 4 năm qua và 2026 sẽ là năm thứ 5 tổ chức cuộc thi ý nghĩa này, theo ông Nhật.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh, thực tế đã có những sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả rất lớn.

“Cuộc thi là nơi gieo mầm cho ước mơ, ý tưởng cho những người Việt Nam có tâm huyết với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đất nước, để chúng ta bước vào kỷ nguyên hùng cường của dân tộc”, ông Nhật nói.

Còn PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc chương trình đào tạo kỹ thuật ô tô, Đại học Bách khoa Hà Nội (Hội đồng giám khảo) cũng nhận thấy sức lan tỏa của cuộc thi khi có rất nhiều thành phần tham gia, nhiều ngành nghề khác nhau, từ học sinh THPT, sinh viên tới người cao tuổi…

“Các bài dự thi rất đa dạng, từ giải pháp vĩ mô đến giải pháp thực tế. Có nhiều sản phẩm được đầu tư, dành nhiều thời gian tâm huyết, trau chuốt từ ý tưởng tới sản phẩm. Có sản phẩm dùng được ngay, có sản phẩm cần phát triển hơn nữa nhưng cuộc thi đã tạo “vườn ươm ý tưởng” để cùng nhau xây dựng ý thức đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn”, ông Phúc nhận xét.

Công tác trong lĩnh vực giáo dục, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc cảm thấy rất mừng vì lớp trẻ đã thể hiện sự quan tâm tới các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông. Chủ đề cuộc thi năm nay cũng hướng tới các bạn trẻ phần nhiều nên đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo. Việc này sẽ lan tỏa, ảnh hưởng nhiều tới các hành vi an toàn giao thông theo hướng tích cực.

“Tôi kỳ vọng cuộc thi sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, các giải pháp mang tính chất lượng hơn nữa. Sau khi được góp ý từ ban giám khảo, các ý tưởng, sản phẩm chắc chắn sẽ được cải tiến tốt hơn, trau chuốt hơn và có thể sang năm lại có tiến triển hơn nữa. Từ đó giúp chất lượng sản phẩm được nâng dần lên, sẽ càng ảnh hưởng tới xã hội tốt hơn”, ông Phúc kỳ vọng.

Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh tặng hoa và giấy khen tới các thành viên hội đồng giám khảo (Ảnh: Hải Long).

Trong khi đó, ông Mai Ngọc Túy, Bộ phận kỹ thuật, dịch vụ Công ty Toyota Việt Nam (thành viên ban giám khảo) nhận định về việc có nhiều sinh viên, học sinh tham gia đã cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi lần này.

“Tôi kỳ vọng cuộc thi sắp tới sẽ tiếp tục lan tỏa tới nhiều sinh viên khối các trường quân đội, mức độ thực tế của các sáng kiến cũng được tăng lên hơn nữa và có những đề tài mang tính ứng dụng ngay được”, ông Túy nêu hi vọng.

"An toàn giao thông không phải trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng"

Nhà báo Lê Bảo Trung, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, báo Dân trí (Hội đồng giám khảo) thông tin, cuộc thi được tổ chức từ tháng 10/2025 đến tháng 1 năm nay trên quy mô toàn quốc, với mục tiêu xuyên suốt là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Theo ông Trung, cuộc thi không chỉ dừng lại ở tuyên truyền chung mà còn tập trung làm rõ những vấn đề nóng đang được xã hội đặc biệt quan tâm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông hiện nay.

“Một điểm rất đáng ghi nhận khi cuộc thi đã huy động được sự tham gia rộng rãi của nhiều tầng lớp nhân dân, từ học sinh, sinh viên, người lao động đến lực lượng vũ trang. Qua đó, sức mạnh tập thể được phát huy để cùng nhau đề xuất các sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần cải thiện thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam”, nhà báo Bảo Trung cho hay.

Các bài dự thi được đánh giá có chất lượng, bám sát ba chủ đề gần gũi, phản ánh đúng những vấn đề nhức nhối của giao thông hiện nay, gồm: “Lướt mạng - Mất mạng”, “Điền vào chỗ trống” và “Trao chìa vội vàng - Hậu quả ngỡ ngàng”.

“Số lượng bài dự thi khiến ban giám khảo thực sự rất ấn tượng, cho thấy sức lan tỏa và sự quan tâm thực chất của xã hội đối với cuộc thi này”, nhà báo Bảo Trung nhận định.

Nhiều bài thi có hàm lượng trí tuệ cao, xuất phát từ những bài toán thực tiễn rất cụ thể, là các tình huống giao thông mà người dân gặp hằng ngày. Các tác giả không chỉ dừng ở việc phản ánh hiện trạng, mà còn đưa ra giải pháp có tính khả thi, gắn với điều kiện thực tế tại địa phương hoặc từng nhóm đối tượng tham gia giao thông.

Ban giám khảo cũng ghi nhận có những bài dự thi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý ý tưởng hoặc tổng hợp nội dung. Tuy nhiên, với tinh thần đề cao sáng tạo thật, trải nghiệm thật và trách nhiệm xã hội của người dự thi, những bài làm mang tính sao chép, lệ thuộc vào AI, thiếu dấu ấn cá nhân đều không được đánh giá cao và đã bị loại ngay từ vòng sơ khảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh và Đại tá Nguyễn Quang Nhật cùng khách mời tham quan khu vực trưng bày các tác phẩm đạt giải (Ảnh: Hải Long).

Một điểm rất đáng chú ý khác, theo nhà báo Bảo Trung, là sự tham gia của nhiều tác giả, nhóm tác giả đến từ khối lực lượng quốc phòng. Đây là những bài thi có góc nhìn rất riêng, cách tiếp cận chặt chẽ, kỷ luật, tập trung giải quyết những vấn đề rất cụ thể nảy sinh từ thực tiễn công tác và đời sống. Điều này mang lại chiều sâu đặc biệt cho cuộc thi.

Trong khi đó, nhóm sinh viên lại phát huy tốt thế mạnh về cả lý thuyết lẫn thực hành, mạnh dạn ứng dụng các công nghệ mới như NFC, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để xử lý những bài toán giao thông có quy mô lớn. Sự kết hợp giữa tư duy công nghệ và vấn đề xã hội cho thấy tiềm năng rất lớn của thế hệ trẻ trong việc đóng góp vào an toàn giao thông bền vững.

“Tôi kỳ vọng rằng, từ cuộc thi này, không chỉ dừng lại ở việc trao giải, mà nhiều sáng kiến có giá trị sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước ứng dụng vào thực tiễn. Quan trọng hơn, cuộc thi góp phần hình thành một nhận thức chung trong xã hội: An toàn giao thông không phải là trách nhiệm của riêng lực lượng chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi người dân, bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhất khi tham gia giao thông hằng ngày”, nhà báo Lê Bảo Trung bày tỏ.