Ô tô con bị vò nát sau vụ tai nạn liên hoàn, 3 người bị thương

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h10 ngày 12/1 trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, xe container biển kiểm soát 99C-077.xx di chuyển theo hướng Bắc - Nam đã xảy ra va chạm liên hoàn với 3 ô tô đi cùng chiều phía trước gồm: Ô tô con biển số 38A-580.xx, xe tải 29E-350.xx và xe khách 17B-012.xx.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tại hiện trường, ô tô con bị vò nát, mắc kẹt dưới gầm xe tải 29E-350.xx. Tài xế và 2 người ngồi trong ô tô con bị thương nặng, được người dân cùng lực lượng chức năng giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.