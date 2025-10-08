3 người thương vong, 7.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ ở Cao Bằng

Do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp suy yếu từ bão Matmo (bão số 11), hai ngày qua trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có mưa to trên diện rộng. Mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, nhiều nhà cửa, hoa màu bị ảnh hưởng.

Tại tỉnh Cao Bằng chiều 7/10 xảy ra trận động đất tại khu vực xã Cần Yên với độ lớn 3,4 richter (rủi ro thiên tai cấp 0).

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có hơn 7.000 nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó 208 nhà bị sạt lở đất, 8 nhà hư hỏng nặng, 21 xóm bị ngập sâu, một số khu vực bị cô lập do giao thông chia cắt.

Bên cạnh đó, khoảng 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và trường học bị hư hại.

Nhiều tuyến phố ở Cao Bằng ngập sâu (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập úng trên hơn 100 tuyến giao thông nông thôn, 74 điểm sạt lở trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và 17 điểm ngập sâu khiến nhiều đoạn đường bị chia cắt.

Tại Cao Bằng có 5 cầu bị hư hỏng và 9 cầu khác bị ngập nước, trong đó có cầu Nà Hoàng (phường Tân Giang), cầu Nà Đin (xã Lê Chung), cầu Phia Bó (Nguyên Bình), cầu Nà An và cầu Nà Rì (xã Tam Kim).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết những ngày qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Bộ đã liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông vẫn còn ở mức cao, đặc biệt tại Cao Bằng đã xuất hiện động đất nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm hoặc không mưa.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 3 (cấp cao nhất) tại Thái Nguyên và Cao Bằng.

Theo dự báo, trong sáng nay nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa, từ chiều và tối nay mưa giảm nhanh.