Trước diễn biến lũ trên sông Cầu tăng cao, vào lúc 20h ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng hàng nghìn người dân khu phố Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) đắp nâng cao tuyến đê bối chạy dọc sông.

Từ 19h đến 21h đêm 8/10, các lực lượng đã tiến hành đắp bao cát gia cố các vị trí xung yếu, đắp nâng cao tuyến đê.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), đến 8h ngày 9/10, tuyến đê qua khu phố Đẩu Hàn đã cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn.

Ông Hiếu cho biết, đêm 8/10 khoảng 1.600 người thuộc các lực lượng như: Quân đội, công an, người dân địa phương đã sử dụng hàng nghìn khối cát đóng vào các bao để đắp nâng cao tuyến đê bối.

"Chúng tôi đắp nâng cao đê từ 80cm đến 1,1m. Hiện (8h ngày 9/10) nước sông vẫn lên nhưng theo tính toán lũ sẽ đạt đỉnh vào trưa nay thì các tuyến đê trọng yếu vẫn cao hơn nước lũ khoảng 40-50cm, đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Mạnh Hiếu nói.

Các lực lượng công an, quân đội cùng người dân địa phương đắp bao cát để nâng cao tuyến đê bối (Ảnh: Anh Hùng).

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc cho biết thêm, ngoài việc gia cố đê bối ở khu phố Đẩu Hàn, địa phương còn yêu cầu lực lượng chức năng vận động, giúp người dân vận chuyển đồ dùng, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ di dời khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt.

Đồng thời UBND phường Kinh Bắc cũng tiếp tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần bảo vệ an toàn cho tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn, khẳng định, hiện tuyến đê bối đã được gia cố với cao trình vượt mức đỉnh lũ dự báo trên sông Cầu tại khu vực Đáp Cầu.

Khu phố Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc có khoảng 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Tuyến đê bối Đẩu Hàn dài khoảng 4km.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mực nước lúc 23h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,11m, trên báo động 3 0,81m; tại trạm Phúc Lộc Phương là 9,4m trên báo động 3 1,4m.

Trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn là 18,35m, trên báo động 3 2,35m, trên mức lịch sử 0,74m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,58m, trên báo động 1,28m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,05m.