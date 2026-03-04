Xem trực tiếp trận tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ ở đâu?

Tối nay (4/3), tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn giải bóng đá nữ châu Á 2026 gặp Ấn Độ. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung cần phải giành chiến thắng nếu muốn cạnh tranh giành vé đi tiếp ở bảng C.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Ấn Độ (Ảnh: Getty).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của TV360 cũng như các kênh truyền hình như VTV7, HTV Thể Thao. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản ở bảng C. Trong bối cảnh hai đội đứng đầu mỗi bảng và 2/3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung gần như bắt buộc phải thắng trước đội yếu nhất bảng là Ấn Độ.

Tuy nhiên, đại diện ở khu vực Nam Á không dễ bị khuất phục. Ấn Độ chính là đội bóng đã đánh bại Thái Lan ở vòng bảng. Đó là lý do mà đội tuyển nữ Việt Nam phải cảnh giác.

Hiện tại, Ấn Độ đang xếp thứ 67 trên bảng xếp hạng FIFA, kém xa so với đội tuyển Việt Nam (thứ 36). Trong lần đối đầu ở vòng loại Olympic 2024 (diễn ra ngày 29/10/2023), thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ. Huỳnh Như, Hải Linh và Hải Yến là những người đã ghi bàn giúp đội tuyển nữ Việt Nam chiến thắng.

Tuyển nữ Ấn Độ (áo cam) có thể gây ra khó khăn cho tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: AFC).

Phát biểu trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Không chỉ riêng bảng C mà tất cả các bảng đấu tại giải đấu này đều rất mạnh. Các đội góp mặt đều xứng đáng. Vì vậy, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nỗ lực tối đa, tập trung cho từng trận đấu một.

Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất những gì đã tập luyện, tuân thủ yêu cầu của Ban huấn luyện. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng gặp đối thủ mạnh càng thôi thúc chúng tôi quyết tâm hơn”.

Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ Ấn Độ

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu, Thu Thương, Thu Thảo, Trúc Hương, Bích Thùy, Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Ấn Độ: Panthoi Chanu, Astam Araon, Nirmala Devi, Sarita Yumnam, Sushmita Lepcha, Babina Linsham, Jasoda Munda, Martina Thokchom, Soumya Guguloth, Manisha Kalyan, Pyari Xaxa