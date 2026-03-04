Tuyển nữ Việt Nam - Ấn Độ (18h hôm nay): Khởi đầu giấc mơ World Cup

*Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Ấn Độ sẽ diễn ra lúc 18h chiều nay (4/3, theo giờ Việt Nam), trên sân Perth Rectangular, tại thành phố Perth (Australia). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trong số các đội bóng thuộc bảng C giải vô địch bóng đá nữ châu Á năm nay, gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ, đội bóng đến từ quốc gia tỷ dân được đánh giá là đối thủ dễ chịu nhất dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết giành vé dự World Cup 2027 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chính vì thế, đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ quyết tâm đánh bại Ấn Độ trong trận ra quân, nhằm tạo đà tâm lý tốt cho giai đoạn tiếp theo của giải năm nay. Giải châu Á 2026 sẽ mang tính chất như vòng loại World Cup 2027, đội tuyển Việt Nam muốn thông qua giải châu Á giành vé đến World Cup năm sau.

Lực lượng và lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn tương tự như ở SEA Games 33 hồi tháng 12 năm ngoái. Sức mạnh của đội vẫn dựa trên những gương mặt giàu kinh nghiệm như thủ môn Kim Thanh, hậu vệ Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thu Thảo, Mỹ Anh, tiền vệ Thái Thị Thảo, Thanh Nhã, Dương Thị Vân, Bích Thùy, tiền đạo Hải Yến…

Trong khi đó, lão tướng Huỳnh Như sẽ đóng vai trò “quân bài trong tay áo” của HLV Mai Đức Chunbg. Ở tuổi 35, Huỳnh Như khó đáp ứng được cường độ cao, nếu cô ấy thi đấu trọn vẹn 90 phút mỗi trận.

HLV Mai Đức Chung và các học trò sẵn sàng cho mục tiêu giành vé đến World Cup 2027 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, nếu Huỳnh Như được sử dụng đúng thời điểm, được tung vào sân ở khoảng thời gian hợp lý, Huỳnh Như sẽ phát huy tốt kỹ năng chơi bóng giỏi, cùng kinh nghiệm lão luyện của mình, có thể tạo ra đột biến cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Về phía đội tuyển Ấn Độ, đội này không có thói quen sử dụng nhiều bóng bổng, như cách Philippines vẫn sử dụng để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam ở các lần đối đầu gần nhất. Một khi đối thủ không sử dụng bóng bổng, không thi đấu theo kiểu "tra tấn" thể lực của chúng ta, đội tuyển nữ Việt Nam không quá e ngại.

Tin rằng HLV Mai Đức Chung sẽ tìm ra phương án khoan thủng hàng phòng ngự của đội tuyển bóng đá nữ Ấn Độ, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tìm thấy chiến thắng trong trận ra quân tại giải châu Á năm nay.

Dự đoán: Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 2-1.