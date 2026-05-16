Xem trực tiếp trận đấu U17 Việt Nam gặp U17 Australia ở đâu?

Đêm nay, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết giải U17 châu Á gặp đối thủ rất mạnh là U17 Australia. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vô cùng tự tin bước vào trận đấu này.

U17 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu với U17 Australia (Ảnh: AFC).

U17 Việt Nam vừa làm nên lịch sử sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE. Kết quả ấy không chỉ giúp “Những chiến binh sao vàng” đứng đầu bảng C với 6 điểm (nhiều hơn 1 điểm so với U17 Hàn Quốc) mà còn mang tới tấm vé tham dự World Cup U17 lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Dưới thời HLV Roland, U17 Việt Nam thi đấu khá mạch lạc, tuân thủ chiến thuật và có sức chiến đấu mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia cho rằng, đội bóng trẻ của Việt Nam thi đấu trưởng thành hơn so với lứa tuổi.

Thực tế, U17 Việt Nam cũng không hề e ngại những đội bóng lớn, đặc biệt là U17 Australia. Trong hai năm qua, đoàn quân của HLV Roland đã có hai lần chạm trán với đội bóng xứ chuột túi với thành tích thắng 1, hòa 1. Mới nhất, U17 Việt Nam vừa giành chiến thắng trước U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á vào tháng trước, để lên ngôi vô địch giải đấu.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Roland cho biết: “Sau khi U17 Việt Nam giành vé vào tứ kết và suất tham dự World Cup, các cầu thủ đang tự tin và vui hơn. Tôi luôn muốn các em giữ vững tinh thần trách nhiệm và sự tổ chức đã thể hiện trong mỗi trận đấu. Đó là yếu tố quan trọng nhất mà các em rút ra trong suốt giải đấu này.

U17 Australia trải qua hai trận liên tiếp không thắng U17 Việt Nam dưới thời HLV Roland (Ảnh: AFC).

Về đối thủ, chúng ta đã từng đối đầu với họ nhưng hiện tại họ đã có một số thay đổi, cụ thể là rất mạnh. Trận đấu tới sẽ rất khó khăn và đòi hỏi chúng ta phải thi đấu với khả năng cao nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là nỗ lực hết mình. Tôi cùng ban huấn luyện chuẩn bị, trao đổi với các cầu thủ hiểu rõ những gì cần làm cho trận đấu ngày mai”.

Trong khi đó, HLV Carl Veart cũng thừa nhận U17 Việt Nam tiến bộ rất nhanh. Ông chia sẻ: “Bóng đá thế giới đang phát triển nhanh. Bạn không được phép tụt hậu. Nhìn các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc và Nhật Bản, bạn có thể thấy trình độ của họ rất cao.

Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn U17 Việt Nam, đối thủ của chúng tôi ở tứ kết giải U17 châu Á. Họ cũng tiến bộ rất nhanh khi từng đánh bại U17 Australia vào tháng trước.

Hầu hết các đội bóng hiện nay đều đang cố gắng thi đấu nhanh và mạnh. Họ đều cố gắng tận dụng những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đây là xu thế của bóng đá thế giới. Vì vậy, chúng tôi cần phải rất cẩn trọng khi đối đầu với U17 Việt Nam”.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Australia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Australia: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef.