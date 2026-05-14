Báo UAE bình luận khi đội nhà thua ngược, nhìn U17 Việt Nam dự World Cup

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Trong trận đấu ở lượt trận cuối cùng bảng C giải U17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia vào rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 UAE. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Cristiano Roland giành quyền vào bán kết với vị trí đầu bảng.

U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U17 UAE (Ảnh: AFC).

Đối thủ của U17 Việt Nam ở trận đấu sắp tới là U17 Australia, đội bóng từng thất bại trước thầy trò HLV Roland ở bán kết giải U17 Đông Nam Á. Bên cạnh đó, với việc lọt vào tứ kết, U17 Việt Nam cũng lần đầu góp mặt ở giải U17 thế giới.

Bình luận về trận đấu này, tờ Aletihad giật tít: “U17 UAE nói lời tạm biệt với giải U17 châu Á sau thất bại trước U17 Việt Nam”. Trong bài viết, tác giả viết: “U17 UAE đã kết thúc giải U17 châu Á bằng thất bại với tỷ số 2-3 trước U17 Việt Nam.

Mặc dù Sultan Al Mheiri đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 1 nhưng sau đó, U17 Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ. Họ ghi liên tiếp hai bàn thắng do công của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương. Tới phút 56, Adam Mahrous gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, U17 UAE vẫn hứng chịu thất bại sau khi Nguyễn Mạnh Cường ghi bàn thứ ba cho U17 Việt Nam ở phút 69”.

Chưa dừng ở đó, tờ Aletihad đã lên tiếng chỉ trích đội nhà, đồng thời khen ngợi U17 Việt Nam: “Đây là giải đấu thất vọng toàn tập của U17 UAE. Đội bóng chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đấu, trong đó hứng chịu hai thất bại trước U17 Yemen và U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam lần đầu tiên có vé tham dự World Cup trong lịch sử (Ảnh: AFC).

Trong khi đó, U17 Việt Nam có giải đấu đáng khen khi đứng đầu bảng C với 6 điểm, xếp trên cả U17 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên đội bóng trẻ của Việt Nam góp mặt ở World Cup U17. Trước tiên, họ sẽ tiếp tục hành trình ở giải U17 châu Á gặp U17 Australia tại vòng tứ kết”.

Tờ Almawqea nhấn mạnh: “U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 UAE. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Cristiano Roland vượt lên dẫn đầu bảng với 6 điểm. Còn U17 UAE chia tay giải đấu trong thất vọng lớn khi chỉ có 1 điểm. U17 Việt Nam cùng U17 Hàn Quốc giành vé đi tiếp ở giải U17 châu Á và đồng thời có vé tham dự World Cup”.

Trong khi đó, tờ Almotamar của Yemen đau đớn khi đội nhà bị loại dù cầm hòa U17 Hàn Quốc. Họ bình luận: “U17 Yemen đã nói lời tạm biệt giải U17 châu Á trong nước mắt dù đội bóng đã xuất sắc cầm hòa U17 Hàn Quốc. Ở giải đấu này, đoàn quân HLV Haitham Al Asbahi đã chơi tốt khi thắng U17 UAE, hòa U17 Hàn Quốc nhưng trận thua 0-1 trước U17 Việt Nam trong trận mở màn đã khiến giấc mơ tham dự của U17 Yemen sụp đổ”.

Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở tứ kết giải U17 châu Á vào lúc 0h ngày 17/5.