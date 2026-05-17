U17 Uzbekistan thắng U17 Hàn Quốc, xác định các cặp đấu bán kết U17 châu Á

Lịch thi đấu 2 trận bán kết 22h ngày 19/5: U17 Nhật Bản - U17 Uzbekistan 1h30 ngày 20/5: U17 Trung Quốc - U17 Australia

Thắng U17 Hàn Quốc, U17 Uzbekistan tiến vào bán kết

Trận tứ kết giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc diễn ra tối 16/5 rất hấp dẫn. U17 Hàn Quốc sớm mở tỷ số ở phút 21. Moon Ji Hwan nhận bóng từ cánh trái sau đường chuyền của đồng đội.

Cầu thủ này bình tĩnh không chế bóng, trước khi anh sút bóng từ cự ly chỉ chừng 5m, ghi bàn giúp U17 Hàn Quốc dẫn trước 1-0.

U17 Uzbekistan giành vé vào bán kết (Ảnh: AFC).

Sau bàn thua vừa nêu, U17 Uzbekistan đẩy cao đội hình tấn công và họ giành lại ưu thế ở những phút cuối hiệp một. Phút 41, Ravshanbekov dứt điểm chính xác trong khu vực cấm địa đối phương, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U17 Uzbekistan.

Chưa dừng lại tại đây, đội bóng trẻ đến từ Trung Á tiếp tục có bàn thắng thứ hai, ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp một. Trong pha bóng này, Ravshanbekov sút bóng từ ngoài khu vực 16m50, làm tung nóc lưới khung thành U17 Hàn Quốc, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Uzbekistan.

Tỷ số này được giữ đến tận phút 88 của trận đấu. An Sun Hyun có pha sửa bóng đầy kỹ thuật từ khoảng 18m, đánh bại thủ môn đội U17 Uzbekistan, ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Tỷ số này buộc đôi bên phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Ở loạt sút này, các cầu thủ đến từ Trung Á tỏ ra chính xác hơn, họ giành chiến thắng 5-3, qua đó giành quyền vào bán kết.

Đối thủ của đương kim vô địch U17 Uzbekistan ở bán kết là U17 Nhật Bản. Trong khi đó, U17 Hàn Quốc bị loại.

U17 Australia đánh bại U17 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết (Ảnh: AFC).

Cặp bán kết giữa U17 Nhật Bản và U17 Uzbekistan được dự báo sẽ rất hấp dẫn. Đây là hai đội bóng giàu kỹ thuật nhất, chơi tốc độ nhất giải.

Trong khi đó, cặp bán kết còn lại diễn ra giữa U17 Trung Quốc và U17 Australia. Đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỷ dân gây bất ngờ lớn bằng chiến thắng 3-1 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia.

Còn U17 Australia đánh bại U17 Việt Nam 3-0 trong trận tứ kết diễn ra rạng sáng 17/5. Đây cũng có thể xem là bất ngờ nho nhỏ, do chỉ cách đây ít tuần U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia 2-1, ở trận bán kết giải trẻ Đông Nam Á.

U17 Trung Quốc và U17 Australia cũng là hai đội bóng có lối chơi mạnh mẽ nhất, giỏi không chiến nhất giải, dựa vào dàn cầu thủ có thể hình tốt.

Các trận bán kết diễn ra đêm 19/5 và rạng sáng ngày 20/5 (theo giờ Việt Nam), tại khu liên hợp thể thao King Abdullah, thuộc thành phố Jeddah (Saudi Arabia).

Hai đội thắng ở vòng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết vào lúc rạng sáng 23/5 (theo giờ Việt Nam). Còn hai đội thua ở bán kết sẽ nhận giải đồng hạng 3. Năm nay, giải U17 châu Á không có trận tranh hạng 3.