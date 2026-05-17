U17 Việt Nam chia tay giải châu Á, HLV Cristiano Roland nói lời xúc động

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

Theo HLV Cristiano Roland, điều khiến ông tự hào nhất không chỉ nằm ở thành tích giành vé dự World Cup 2026, mà còn là tinh thần vượt khó và sự trưởng thành của các cầu thủ trong quãng thời gian chuẩn bị rất ngắn.

“Thầy là một huấn luyện viên và luôn muốn chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để chuẩn bị thật tốt. Thầy muốn các em mạnh mẽ hơn nữa trước khi bước vào World Cup, bởi đó sẽ là thử thách rất lớn”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland động viên các học trò (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland đặc biệt nhấn mạnh việc đội tuyển đã hoàn thành liên tiếp hai mục tiêu quan trọng chỉ trong vòng một tháng gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026.

“Chúng ta vừa vô địch Đông Nam Á, vừa giành vé đi World Cup dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trong thời gian qua, thầy luôn đặt ra yêu cầu rất cao với các em, nhưng bây giờ điều thầy có thể nói là thầy thực sự tự hào về toàn đội.

Chỉ trong một tháng, chúng ta đã hoàn thành hai mục tiêu liên tiếp. Những gì các em làm được thực sự rất khó khăn. Với chỉ khoảng 10 ngày tập luyện trước khi bước vào giải đấu, để đạt được thành tích như vậy là điều không hề dễ dàng. Nhưng thầy biết cả đất nước Việt Nam tự hào về các em”, chiến lược gia người Brazil xúc động nói.

U17 Việt Nam trưởng thành vượt bậc (Ảnh: AFC).

Bên cạnh sự tự hào, HLV Cristiano Roland cũng nhanh chóng hướng toàn đội tới mục tiêu tiếp theo là chuẩn bị cho sân chơi FIFA U17 World Cup 2026. Ông cho rằng U17 Việt Nam cần hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt về nền tảng thể lực và khả năng duy trì sự lỳ lợm trong các trận đấu đỉnh cao.

“Chúng ta muốn có thêm thời gian để chuẩn bị cho World Cup và đạt trạng thái tốt nhất. Thầy biết thể lực là vấn đề rất quan trọng với đội. Bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi trước, nhưng thầy cố gắng để toàn đội sớm quay lại tập luyện cùng nhau”, ông nói.

“Chúng ta đã cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam biết chơi bóng đá và chơi bằng sự dũng cảm. Thất bại này không phải điều chúng ta mong muốn, nhưng đối thủ cũng rất mạnh và xứng đáng. Tuy nhiên, chúng ta sẽ còn làm tốt hơn nữa. Chúc mừng các em, các em chính là những chiến binh. Và trên hết, chúng ta đã giành vé dự World Cup rồi!”, HLV Cristiano Roland chốt lại.