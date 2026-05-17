U17 Việt Nam thua U17 Australia, dừng bước tại giải châu Á

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

U17 Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại giải U17 châu Á 2026 sau khi để thua 0-3 trước U17 Australia trong trận tứ kết diễn ra vào tối 16/5. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Ngay từ những phút đầu trận, U17 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao nhưng nhanh chóng phải đối mặt với sức ép lớn từ U17 Australia. Đội bóng xứ chuột túi với nền tảng thể lực và khả năng tranh chấp vượt trội đã liên tục đẩy cao đội hình, sử dụng nhiều pha xuống biên và bóng bổng để gây áp lực lên hàng thủ đội bóng áo đỏ.

U17 Australia đã duy trì được sự áp đảo trong thời gian dài (Ảnh: AFC).

Trong phần lớn hiệp một, U17 Australia kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung, đặc biệt là những pha can thiệp chắc chắn của thủ môn Xuân Hòa.

Tuy nhiên, sức ép liên tục cuối cùng cũng được U17 Australia cụ thể hóa ở phút 40. Sau hàng loạt pha phối hợp và chạm bóng trong vòng cấm, O'Carroll đã chớp thời cơ tung cú dứt điểm cận thành, đánh bại Xuân Hòa để mở tỷ số cho U17 Australia.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể tạo ra khác biệt trên mặt trận tấn công, các học trò của HLV Roland tiếp tục gặp khó trước khả năng chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Phút 60, U17 Australia nhân đôi cách biệt sau tình huống Hassarati vượt qua sự truy cản của Đăng Khoa trong vòng cấm trước khi tung cú sút từ góc hẹp bên trái, đánh bại Xuân Hòa.

Có được lợi thế an toàn, U17 Australia càng chơi chủ động và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng cũng như tiếp cận khung thành đối phương.

U17 Việt Nam thường thất thế khi tranh chấp bóng bổng với U17 Australia (Ảnh: AFC).

Đến phút 75, Australia khép lại trận đấu bằng bàn thắng thứ ba. Gerald tung cú sút từ trung tâm vòng cấm đưa bóng vào góc phải cầu môn, ấn định chiến thắng 3-0 cho U17 Australia.

Thất bại này đã chỉ ra những khó khăn của U17 Việt Nam trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và khả năng tận dụng cơ hội. Trong khi đó, U17 Australia đã thể hiện sự hiệu quả trong cả cách kiểm soát thế trận lẫn khâu dứt điểm, qua đó giành quyền vào bán kết một cách xứng đáng.