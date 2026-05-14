Phản ứng của báo Hàn Quốc khi đội nhà xếp dưới U17 Việt Nam

Ở lượt trận cuối cùng giải U17 châu Á diễn ra vào rạng sáng 14/5, U17 Hàn Quốc đã gây thất vọng khi hòa 0-0 trước U17 Yemen. Với kết quả này, U17 Hàn Quốc xếp ở vị trí thứ 2 bảng C với 5 điểm, kém U17 Việt Nam 1 điểm.

U17 Hàn Quốc gây thất vọng khi hòa 0-0 trước U17 Yemen (Ảnh: AFC).

Chứng kiến kết quả này, báo giới Hàn Quốc tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ MT giật tít: “Trận hòa đáng xấu hổ trước U17 Yemen. U17 Hàn Quốc chỉ xếp thứ hai bảng C sau U17 Việt Nam”.

Trong bài viết, tác giả bình luận: “U17 Hàn Quốc không thể giành nổi chiến thắng trước U17 Yemen. Mặc dù đoàn quân của HLV Kim Hyun Jun đã vượt qua vòng bảng và giành vé tham dự World Cup nhưng rõ ràng, đội bóng đã để lại sự thất vọng.

Nên nhớ, đội tuyển Yemen chỉ xếp thứ 149 trên bảng xếp hạng FIFA, tức kém xa so với đội tuyển Hàn Quốc. Trong trận đấu này, U17 Hàn Quốc chỉ cầm bóng nhỉnh hơn một chút so với U17 Yemen (54,9% và 45,1%). Hai đội không có sự khác biệt về số cú dứt điểm (12 và 8), cú dứt điểm trúng đích (3 và 3).

U17 Hàn Quốc chỉ xếp ở vị trí thứ hai bảng C sau U17 Việt Nam. Thậm chí, nếu bất ngờ bị U17 Yemen ghi bàn trong trận đấu hôm qua, đội bóng xứ kim chi còn có thể bị loại. Hành trình giành chức vô địch giải U17 châu Á lần đầu tiên kể từ năm 2002 của U17 Hàn Quốc vô cùng gian nan. Ở vòng tứ kết, U17 Hàn Quốc sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là U17 Uzbekistan”.

U17 Việt Nam xếp trên U17 Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Tờ Eto Today bình luận: “Mặc dù U17 Hàn Quốc thắng 4-1 trước U17 Việt Nam nhưng đội bóng của HLV Kim Hyun Jun vẫn xếp sau đối thủ này ở bảng C. Lý do bởi U17 Hàn Quốc đã hòa hai trận đấu đáng thất vọng trước U17 UAE và U17 Yemen. Trong khi đó, hai đối thủ này đều là bại tướng của U17 Việt Nam.

Rõ ràng, U17 Hàn Quốc có nhiều điều cần phải cải thiện sau vòng bảng. Họ sẽ phải chạm trán với thử thách lớn là U17 Uzbekistan ở vòng tứ kết. Kể từ năm 2002 tới nay, U17 Hàn Quốc đều lỡ hẹn với chức vô địch giải đấu.

Tờ News Nate thừa nhận U17 Hàn Quốc đã gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ tổ chức tốt của U17 Yemen. Thực tế, trong ba trận đấu ở giải đấu này, đội bóng xứ kim chi đều gặp khó khăn trong tấn công. Những bàn thắng của U17 Hàn Quốc (3 bàn vào lưới U17 Việt Nam, 1 bàn vào lưới U17 UAE) đều xuất hiện ở thời điểm cuối trận. Điều đó có thể khiến U17 Hàn Quốc gặp khó trong những vòng đấu tiếp theo.