Thắng ngược Saudi Arabia, U17 Trung Quốc có thể gặp U17 Việt Nam ở bán kết

U17 Trung Quốc đã khởi đầu giải U17 châu Á bằng hai thất bại trước Indonesia và Nhật Bản. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Bin Ukishima càng chơi càng hay. Họ đã giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar để lách qua khe cửa hẹp, lọt vào tứ kết.

Chưa dừng lại ở đó, ở vòng tứ kết, U17 Trung Quốc tiếp tục thi đấu tuyệt hay trước chủ nhà U17 Saudi Arabia. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng ở đất nước tỷ dân đã giành chiến thắng 3-1 trước U17 Saudi Arabia.

Với kết quả này, U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp U17 Việt Nam và U17 Australia (0h ngày 17/5) ở vòng bán kết. Người hâm mộ chờ đợi U17 Trung Quốc sẽ đối đầu với U17 Việt Nam. Đây là màn tái hiện trận bán kết giải U23 châu Á vừa qua.

Thực tế, U17 Trung Quốc đã chơi trận đấu hay nhất từ đầu giải trước U17 Saudi Arabia. Họ đã thi đấu trên cơ so với đội chủ nhà trong phần lớn thời gian trận đấu.

Đội bóng của HLV Bin Ukishima thi đấu khá mạch lạc và bài bản. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của U17 Saudi Arabia. Thế nhưng, đội chủ nhà đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số do công của Faisal Bayomi ở phút 21.

Thế nhưng, bàn thua này không làm U17 Trung Quốc nao núng. Họ lấy lại thế cân bằng rất nhanh. Phút 27, Wan Xiang xoay xở khéo léo, vượt qua hậu vệ U17 Saudi Arabia, trước khi dễ dàng dứt điểm vào lưới đối thủ, san bằng tỷ số 1-1.

Đội bóng ở đất nước tỷ dân tiếp tục lấn lướt. Tới phút 59, Zhao Songyuan đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Trung Quốc sau pha dứt điểm cận thành.

Trong những phút tiếp theo, U17 Trung Quốc vẫn kiểm soát tốt thế trận và không cho U17 Saudi Arabia tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 90+1, He Sifan đã chấm dứt hy vọng của đội chủ nhà khi ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho U17 Trung Quốc.

Tứ kết U17 châu Á 2026: AFC đánh giá cao U17 Việt Nam, U17 Trung Quốc

Vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 sẽ bắt đầu từ đêm nay (15/5, theo giờ Việt Nam). Có 4 cặp đấu tứ kết, gồm U17 Nhật Bản gặp Tajikistan, chủ nhà Saudi Arabia chạm trán U17 Trung Quốc, đương kim vô địch Uzbekistan đối đầu với U17 Hàn Quốc, còn U17 Việt Nam gặp Australia.

Trong số này, cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra muộn nhất, bắt đầu vào lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam).

Đây cũng là cặp đấu duy nhất có sự hiện diện của đại diện đến từ Đông Nam Á. Về cặp đấu này, AFC viết: “U17 Việt Nam quyết tâm giữ vững phong độ của mình, sau màn trình diễn ấn tượng giúp họ có vé vào tứ kết”.

“U17 Việt Nam thậm chí còn xếp trên U17 Hàn Quốc ở vòng đấu bảng. Đội bóng đến từ Đông Nam Á chắc chắn không muốn vuột mất tấm vé vào bán kết giải U17 châu Á 2026”, trang của Liên đoàn Bóng đá châu Á viết thêm.

Điều đáng chú ý, chỉ mới cách đây vài tuần, U17 Việt Nam thắng U17 Australia 2-1 ở bán kết giải U17 Đông Nam Á. Hiện tại, khi đôi bên tái ngộ trong trận tứ kết giải U17 châu Á, AFC tin rằng đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi đầy quyết tâm “phục hận”.

Trang chủ của AFC nhận định: “U17 Austalia cũng cần chứng minh bản lĩnh của mình. Họ biết rằng họ giỏi hơn nhiều so với những gì mà họ đã thể hiện ở vòng bảng, đặc biệt là họ phải thể hiện tốt hơn so với màn trình diễn trước U17 Uzbekistan (thua 0-2)”.

“Sau khi có đủ thời gian để khôi phục tinh thần, U17 Australia chắc chắn đủ sức để đối đầu với U17 Việt Nam”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Cũng ở vòng tứ kết, có một cặp đấu rất hấp dẫn, được đánh giá là trận “chung kết sớm” của giải, giữa đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Uzbekistan và ứng cử viên vô địch sáng giá Hàn Quốc.

AFC bình luận về cặp đấu này: “Nhà ĐKVĐ Uzbekistan là một trong những đội gây ấn tượng mạnh nhất vòng bảng. Đội bóng Trung Á toàn thắng cả hai trận, không để thủng lưới bàn nào”.

“Ngược lại, U17 Hàn Quốc gặp khó khăn tại bảng C (bảng đấu có sự hiện diện của U17 Việt Nam). Đội bóng trẻ xứ sở kim chi chỉ giành được một chiến thắng và hòa 2 trận. Giờ là lúc U17 Hàn Quốc quyết tâm thể hiện năng lực của mình”, AFC cho biết thêm.

Còn về cặp đấu giữa đội chủ nhà Saudi Arabia với ẩn số U17 Trung Quốc, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á chia sẻ: “Saudi Arabia và Trung Quốc đều là những nền bóng đá từng có 2 lần vô địch U17 châu Á. Cuộc đối đầu giữa họ rất hấp dẫn”.

“U17 Trung Quốc sẽ cố gắng tận dụng những điểm yếu ở hàng thủ của U17 Saudi Arabia để tiếp tục đà thắng lợi, như họ từng thực hiện điều này tại bảng B. Ở bảng đấu này, U17 Trung Quốc từng thắng thế so với U17 Qatar”, AFC nhấn mạnh.

Còn cặp đấu giữa đội giàu truyền thống nhất giải U17 Nhật Bản với U17 Tajikistan về lý thuyết khá chênh lệch. U17 Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ trước giờ bóng lăn.