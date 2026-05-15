HLV U17 Australia: “U17 Việt Nam tiến bộ quá nhanh”

HLV Carl Veart đã có chia sẻ nhanh với tờ Football360 của Australia sau khi đội nhà giành vé tham dự World Cup U17. Nói về chiến tích của các học trò, ông cho biết: “Tôi luôn nói rằng các cầu thủ trẻ sẽ khiến bạn bất ngờ nếu được trao cơ hội. Điều quan trọng là bạn phải trao niềm tin rằng họ sẽ thành công.

Họ là những cầu thủ có cá tính và điểm mạnh khác nhau. Đội hình của U17 Australia có nhiều cầu thủ giỏi và nhiều gương mặt triển vọng khác chưa thể góp mặt. Dù sao, chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu tham dự World Cup. Tôi đang cố gắng xây dựng lứa cầu thủ kế cận và tạo điều kiện cho họ cọ xát quốc tế nhiều hơn”.

HLV trưởng của U17 Australia nói thêm: “Việc được thi đấu ở World Cup là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ U17 Australia tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao. Đó là điều cần thiết cho những cầu thủ trẻ. Việc được tiếp xúc với môi trường bóng đá chất lượng càng sớm càng tốt rất có ích cho sự phát triển của họ. Đây cũng là lực lượng chuẩn bị cho Olympic 2032 trên sân nhà của Australia”.

HLV Carl Veart cũng thừa nhận U17 Việt Nam tiến bộ rất nhanh. Ông chia sẻ: “Bóng đá thế giới đang phát triển nhanh. Bạn không được phép tụt hậu. Nhìn các cầu thủ trẻ của Hàn Quốc và Nhật Bản, bạn có thể thấy trình độ của họ rất cao.

Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn U17 Việt Nam, đối thủ của chúng tôi ở tứ kết giải U17 châu Á. Họ cũng tiến bộ rất nhanh khi từng đánh bại U17 Australia vào tháng trước.

Hầu hết các đội bóng hiện nay đều đang cố gắng thi đấu nhanh và mạnh. Họ đều cố gắng tận dụng những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đây là xu thế của bóng đá thế giới. Vì vậy, chúng tôi cần phải rất cẩn trọng khi đối đầu với U17 Việt Nam”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.