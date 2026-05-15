U17 Việt Nam sở hữu thống kê ấn tượng trước U17 Australia

Lịch thi đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

Dù Australia luôn được đánh giá cao nhờ thể hình và tốc độ chơi bóng ổn định, nhưng thực tế cho thấy U17 Việt Nam lại là đội bóng gây ra nhiều khó khăn nhất cho họ tại khu vực.

U17 Việt Nam xuất sắc đánh bại U17 Australia 2-1 trong trận bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (ẢNh: VFF).

Theo thống kê, trong 52 trận đấu tại các kỳ U17 Đông Nam Á, Australia chỉ để thua 9 trận và 1/3 số thất bại đó (3 trận) là trước U17 Việt Nam. Đây là con số nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong khu vực từng làm được trước đội bóng xứ sở chuột túi.

Đáng chú ý, dưới thời HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang sở hữu chuỗi 2 trận bất bại liên tiếp trước đối thủ này. Gần nhất là màn ngược dòng đầy bản lĩnh với tỷ số 2-1 tại giải Đông Nam Á 2026 và trận hòa 1-1 tại vòng chung kết châu Á 2025.

Chuỗi trận bất bại này là minh chứng rõ nét cho thấy khoảng cách trình độ giữa hai nền bóng đá trẻ đang dần được thu hẹp. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đã xây dựng được một lối đá chặt chẽ, biết cách chịu đựng áp lực và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Dù lịch sử đang nghiêng về phía U17 Việt Nam, nhưng trận tứ kết giải châu Á luôn mang một áp lực rất khác so với giải đấu khu vực. U17 Australia với nền tảng thể chất dồi dào chắc chắn sẽ tận dụng tốc độ để gây sức ép ngay từ đầu.

Thầy trò HLV Roland đang sở hữu thành tích tốt trước U17 Australia (Ảnh: AFC).

Để duy trì mạch bất bại, nhiệm vụ của hàng thủ U17 Việt Nam là phải hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân. Trong khi đó, các mũi nhọn tấn công cần phải chắt chiu hơn nữa những cơ hội phản công để tung ra đòn kết liễu.

Mặc dù những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng 2 trận bất bại gần nhất chắc chắn là cú hích tinh thần không nhỏ. Khi đã nhiều lần khiến đối thủ gặp khó, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có quyền tin vào một tấm vé đi tiếp lịch sử ngay trên đất Saudi Arabia.