Chuyên gia châu Âu: "Chơi sòng phẳng, U17 Việt Nam sẽ thắng mọi đối thủ"

U17 Việt Nam đã thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành ngôi đầu bảng C với 6 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với U17 Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ của Việt Nam đang phát triển khá tốt.

Dưới góc nhìn của chuyên gia châu Âu, nhà môi giới cầu thủ người Slovenia, Jernej Kamensek, đã có nhận định về thành công của U17 Việt Nam cũng như những vấn đề đào tạo trẻ của Việt Nam.

U17 Việt Nam cho thấy tiềm năng phát triển rất lớn (Ảnh: AFC).

Thành công của HLV Roland với bóng đá trẻ Việt Nam

U17 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng C và có vé tham dự World Cup U17. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn và lối chơi của đội bóng trong chặng đường đã qua?

- Nhìn chung, tôi thấy đội bóng đã có sự gắn kết. Họ có cường độ hoạt động cao và tính kỷ luật chiến thuật rõ ràng. Đội bóng của HLV Cristiano Roland thi đấu phòng ngự có tổ chức, kết hợp với phản công nhanh, dựa vào lối chơi pressing (gây áp lực) chặt chẽ ở tuyến giữa và lối chơi tấn công biên tốc độ.

Nhìn U17 Việt Nam thi đấu, chúng ta có thể thấy rõ ban huấn luyện đã làm tốt công việc của mình và bóng đá trẻ Việt Nam đã có sự tiến bộ nhất định. Mọi thứ phần nhiều đến từ việc mức sống ở Việt Nam đã cải thiện. Mọi thứ thậm chí có thể tốt hơn nữa nếu có nhiều giải trẻ được tổ chức bài bản hơn, nhiều HLV có bằng cấp hơn và nhiều sân chơi hữu ích.

Điều đó giúp cho U17 Việt Nam có cấu trúc đội hình tốt, phát huy được thể chất, sở hữu những pha phản công tốc độ và có khả năng dứt điểm hiệu quả. Ngoài ra, đội bóng còn được đánh giá cao ở khả năng tổ chức các tình huống cố định. Tôi nghĩ ảnh hưởng từ các HLV nước ngoài rất rõ ràng. HLV Roland thực sự là lựa chọn tuyệt vời.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn còn một vài điểm yếu. Các cầu thủ đôi khi mất tập trung trước sức ép liên tục. Việc triển khai bóng ở trung lộ của đội bóng cũng khá dễ đoán. Đó là lý do họ dễ bị tổn thương trước những pha tấn công trực diện, đưa bóng ra phía sau hậu vệ cánh.

Trên hết, tôi vẫn đánh giá U17 Việt Nam là tập thể hiệu quả ở cấp độ trẻ. Họ duy trì được sự cân bằng tốt giữa cấu trúc chiến thuật và khả năng tận dụng cơ hội trong tấn công. Vì lý do này, tôi tin rằng U17 Việt Nam vẫn có khả năng tạo thêm bất ngờ ở giải đấu này. Họ có thể chơi sòng phẳng và đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

HLV Cristiano Roland đã có công lớn giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup U17. Ông có nghĩ rằng HLV người Brazil là người phù hợp để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam?

- Chắc chắn rồi. Tôi nhớ từng đưa ra quan điểm này trong buổi trả lời phỏng vấn với báo Dân trí cách đây không lâu. Tôi là người công khai ủng hộ việc bổ nhiệm ông ấy cùng với mô hình kết hợp giữa HLV nước ngoài và HLV bản địa. Đó là phương án có lợi cho cả hai bên. Sau hai năm, mô hình này đã phát huy hiệu quả.

Sau khi chứng kiến U17 Việt Nam thất bại 0-5 trước U17 Indonesia (dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Minh Chiến), tôi hy vọng những người làm bóng đá Việt Nam rút ra được bài học.

Ưu điểm lớn nhất của HLV Roland là sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam, điều vốn là cản trở với những HLV phương Tây làm việc ở đây. Điều này sẽ thay đổi khi tính chuyên nghiệp trong hệ sinh thái bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Lần này, mọi thứ đều hoàn hảo và là chiến thắng của nhiều bên liên quan.

HLV Cristiano Roland là người phù hợp để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: AFC).

Còn quá sớm để đánh giá tiềm năng phát triển của cầu thủ U17 Việt Nam

Ông đánh giá thế nào về triển vọng phát triển của các cầu thủ U17 Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt nổi bật như Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Nguyễn Văn Dương?

- Trước hết, tôi không muốn nêu tên cụ thể bất kỳ cầu thủ nào. Đúng là có 3-4 cầu thủ đang nổi bật nhưng còn quá sớm để nói về bất kỳ điều gì. Tôi không phủ nhận tiềm năng của họ. Nhưng vấn đề ở chỗ hệ sinh thái bóng đá Việt Nam đã có mọi thứ cần thiết để phát triển những cầu thủ này lên đẳng cấp cao nhất hay chưa?

Bóng đá Việt Nam đã có nhiều HLV có trình độ phù hợp với sự phát triển hay chưa? Môi trường bóng đá ở Việt Nam có khả năng cạnh tranh đủ tốt để các cầu thủ này phát huy tiềm năng chưa? Hoặc những cầu thủ này có nên ra nước ngoài để phát triển tài năng không?

Phần khó khăn nhất trong sự nghiệp cầu thủ vẫn ở phía trước các cầu thủ. Tôi hy vọng mọi người cho họ thời gian phát triển. Áp lực dành cho các cầu thủ (nếu U17 Việt Nam thành công) là rất lớn. Áp lực không đúng đắn đến từ những người chỉ nhìn thấy tiền bạc mà không hiểu bóng đá thực sự vận hành như thế nào cũng có thể hủy hoại tài năng của họ.

Tôi từng chứng kiến nhiều cầu thủ trên thế giới tham dự World Cup dành cho lứa trẻ nhưng đã phải kết thúc sự nghiệp ở tuổi 24-25. Vì vậy, điều quan trọng nhất với các cầu thủ là họ sẽ lắng nghe ai và họ sẽ nhận được bao nhiêu sự hỗ trợ thực sự cũng như điều kiện phát triển phù hợp. Dĩ nhiên, điều đó cũng phụ thuộc vào việc những cầu thủ chỉ mới 17 tuổi sẽ trưởng thành và phát triển ở góc độ con người ra sao.

Theo ông, thành công của U17 Việt Nam có đến từ sự phát triển của những học viện bóng đá trẻ như Hà Nội FC, PVF, Thể Công Viettel hay Sông Lam Nghệ An hay không?

- Tôi cho rằng điều quan trọng nhất giúp U17 Việt Nam giành vé tham dự World Cup tới từ việc FIFA đã mở rộng giải đấu này lên 48 đội. Yếu tố thứ hai là công sức đào tạo cầu thủ của các học viện bóng đá trẻ. Phần còn lại, mọi thứ ở bóng đá Việt Nam vẫn ở mức nghiệp dư.

Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng những “viên ngọc ẩn” lớn nhất của bóng đá Việt Nam vẫn nằm ngoài hệ thống đào tạo trẻ của các học viện. Nhưng vấn đề ở chỗ, các HLV ở cấp cơ sở thường không có bằng cấp, cơ sở hạ tầng cũng nghèo nàn và không có giải đấu hay hệ thống thi đấu được tổ chức bài bản.

Tôi chắc chắn rằng nhiều trẻ em ở Việt Nam đủ khả năng khoác áo đội tuyển trẻ quốc gia nếu các giải địa phương và hệ thống thi đấu được tổ chức đầy đủ. Tôi nghĩ rằng mỗi học viện tuyển khoảng 60-200 cầu thủ ở lứa 10-11 tuổi là ổn nhưng chưa phải là giải pháp tối ưu.

Bóng đá nên được chơi ở từng ngôi làng và khắp ngóc ngách tại Việt Nam. Mọi người và các doanh nghiệp nên đầu tư vào bóng đá trẻ và tự hào khi giúp hiện thực hóa ước mơ cho trẻ em địa phương. Dĩ nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa cơ sở hạ tầng và công tác đào tạo HLV cần đạt tiêu chuẩn cao nhất có thể. Chi phí thực ra không quá lớn nếu có kiến thức để thực hiện đúng cách.

Còn ở hiện tại, các học viện vẫn đang đóng góp phần lớn lực lượng cho các đội trẻ Việt Nam hiện nay.

U17 Việt Nam không e ngại những đội bóng lớn (Ảnh: AFC).

Thử nhìn sang Đông Nam Á, ông có đánh giá rằng U17 Việt Nam đang nhỉnh hơn so với các đội bóng ở cùng khu vực như U17 Việt Nam, U17 Indonesia và U17 Myanmar?

- Tôi đến từ đất nước thuộc Nam Tư cũ. Cuộc sống và bóng đá Việt Nam khiến tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Đó là lý do tôi biết Việt Nam có tiềm năng phát triển bóng đá lớn nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.

Ngoài ra, thành tích của đội tuyển quốc gia, sự phát triển và mức độ phổ biến đã giúp bóng đá Việt Nam vươn lên cao hơn các nước khác trong khu vực. Các đội bóng của Việt Nam có tinh thần chiến đấu đúng nghĩa mà theo tôi nhiều quốc gia khác không có được. Đội tuyển quốc gia càng thành công thì trẻ em càng có nhiều thần tượng. Và càng có nhiều trẻ em chơi bóng cũng như ước mơ trở thành cầu thủ giống những thần tượng của mình.

Vậy ông đánh giá sao về khả năng tiến xa của U17 Việt Nam ở giải U17 châu Á, đặc biệt là trận tứ kết gặp U17 Australia vào 0h ngày 17/5?

- Từ giai đoạn này trở đi, U17 Việt Nam không còn gì để mất. Họ chỉ cần tận hưởng bầu không khí của giải đấu và chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể. Đội bóng hãy duy trì sự tập trung quyết tâm và cống hiến tất cả những gì mình có.

Vì lý do đó, tôi tin rằng U17 Việt Nam có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Vì thế, ngay cả khi đội bóng lọt vào trận chung kết, tôi cũng không bất ngờ. Hoặc nếu như đội bóng của HLV Roland dừng bước trước U17 Australia, tôi cũng không bất ngờ.

Mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Tôi hy vọng những chàng trai trẻ của Việt Nam có thể vô địch giải U17 châu Á. Tôi sẽ cổ vũ họ tới những phút cuối cùng. Cố lên U17 Việt Nam!

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!