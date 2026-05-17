VFF: "U17 Việt Nam đã chiến đấu bằng tinh thần và khát vọng cống hiến"

U17 Việt Nam thua 0-3 U17 Australia ở tứ kết giải châu Á

Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra lúc rạng sáng nay (17/5, theo giờ Việt Nam). Kết quả, U17 Việt Nam thua 0-3 trước đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi.

U17 Việt Nam (áo đỏ) không thể vượt qua U17 Australia (Ảnh: AFC).

Sau trận đấu, Fanpage chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lên tiếng: “Dù không thể kéo dài cuộc hành trình tại vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026, nhưng các cầu thủ trẻ đã chiến đấu bằng tất cả tinh thần, sự nỗ lực và khát vọng cống hiến”.

“Quan trọng hơn, với những cầu thủ ở độ tuổi 17, mỗi trận đấu quốc tế đều là trải nghiệm quý giá để trưởng thành. Họ tích lũy bản lĩnh và hoàn thiện mình trên hành trình hướng tới bóng đá đỉnh cao”, Fanpage của VFF viết thêm.

Theo quan điểm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, kết quả của một đội bóng trẻ, ở một giải đấu cụ thể, không quan trọng bằng những trải nghiệm mà các cầu thủ trẻ được tích lũy, sau các giải đấu quốc tế nói trên.

Ở độ tuổi này, các cầu thủ trẻ cần được cọ xát càng nhiều càng tốt, cần được trui rèn cả về mặt chuyên môn lẫn bản lĩnh. Những giải đấu quốc tế như giải U17 châu Á, trước đó là giải U17 Đông Nam Á, đều là sân chơi rất quan trọng với các cầu thủ U17 Việt Nam.

Các cầu thủ có trải nghiệm quý giá sau giải châu Á (Ảnh: AFC).

Ngoài ra, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất mà chúng ta đặt ra trước giải, đó là giành vé dự VCK World Cup U17 năm 2026, sẽ diễn ra ở Qatar.

VFF chia sẻ: “Từ chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 đến tấm vé lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã mang đến niềm tự hào lớn cho bóng đá Việt Nam”.

“Cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình đáng nhớ này.

VCK giải U17 châu Á khép lại, nhưng phía đội tuyển U17 Việt Nam là đấu trường lớn hơn, FIFA U17 World Cup 2026. Đây sẽ là nơi những cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục viết tiếp giấc mơ”, vẫn là những dòng được viết trên Fanpage chính thức của VFF.