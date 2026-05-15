CĐV Đông Nam Á dự đoán kết quả trận U17 Việt Nam gặp U17 Australia

Các cặp đấu tứ kết giải U17 châu Á 2026 23h ngày 15/5: U17 Nhật Bản - U17 Tajikistan 0h ngày 16/5: U17 Saudi Arabia - U17 Trung Quốc 23h ngày 16/5: U17 Uzbekistan - U17 Hàn Quốc 0h ngày 17/5: U17 Việt Nam - U17 Australia

Vào lúc 0h ngày 17/5, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Australia ở vòng tứ kết giải U17 châu Á. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ sau khi giành vị trí nhất bảng C khi có 6 điểm (xếp trên U17 Hàn Quốc).

CĐV Đông Nam Á tin tưởng U17 Việt Nam đánh bại U17 Australia (Ảnh: VFF).

Trong lần gặp nhau vào tháng trước, U17 Việt Nam cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U17 Australia ở bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Chính vì vậy, người hâm mộ Đông Nam Á cũng tin vào khả năng U17 Việt Nam có thể giành kết quả có lợi trước U17 Australia. Trên diễn đàn ASEAN Football, người hâm mộ có tên Syamsul Bahcry bình luận: “Tôi dự đoán U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Australia để lọt vào bán kết gặp U17 Saudi Arabia. Sau đó, đội bóng của HLV Roland sẽ bước vào trận chung kết gặp U17 Uzbekistan”.

CĐV Bang Joe cũng dự đoán: “U17 Việt Nam thắng 2-1 U17 Australia. U17 Nhật Bản đánh bại Tajikistan với tỷ số 2-1. U17 Saudi Arabia hòa 1-1 U17 Trung Quốc. U17 Uzbekistan thắng 2-0 U17 Hàn Quốc”.

Tài khoản Situjuh-Tujuh viết: “Tôi chọn U17 Việt Nam vào bán kết. Họ sẽ đối đầu với U17 Trung Quốc ở vòng đấu sắp tới”.

Tương tự, tài khoản Randika khẳng định: “U17 Việt Nam sẽ đánh bại U17 Australia”.

Cemara Jingga bình luận: “U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Nhật Bản trong trận chung kết”.

CĐV Neo Tiger dự đoán: “Bốn đội bóng ở các quốc gia cầm đũa sẽ vào bán kết. U17 Việt Nam gặp U17 Trung Quốc, còn U17 Hàn Quốc đối đầu với U17 Nhật Bản”.

U17 Việt Nam không thua trong hai trận đấu gặp U17 Australia dưới thời HLV Cristiano Roland (Ảnh: AFC).

Tài khoản Gomes Gonzales tự tin dự đoán U17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U17 Australia.

Tài khoản Buldani Shiddiq Al-Mubin kêu gọi: “U17 Indonesia và các đội bóng ở Đông Nam Á bị loại sớm. Chúng ta cùng nhau ủng hộ cho U17 Việt Nam thôi nào!”.

Bang Mus Mantoeng Nah cũng đồng tình: “U17 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Họ sẽ mang tới niềm tự hào cho bóng đá trong khu vực”.

Theo thống kê, trong hai trận đấu dưới thời HLV Roland, U17 Việt Nam đều không thua trước U17 Australia. Ở giải U17 châu Á 2025, U17 Việt Nam hòa 1-1 trước đối thủ này. Còn tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026 vừa qua, U17 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-1.