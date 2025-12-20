Xác định rõ tương lai của HLV Thái Lan sau khi thua ngược U22 Việt Nam

Ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 vào tối 18/12, U22 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Thawatchai đã để thua ngược U22 Việt Nam với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà (dù dẫn trước 2-0 ở hiệp 1). Kết quả này khiến cho U22 Thái Lan lỡ hẹn với tấm Huy chương vàng (HCV), còn HLV Thawatchai chịu sự chỉ trích dữ dội.

HLV Thawatchai tiếp tục được tin tưởng dẫn dắt U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á (Ảnh: FAT).

Chia sẻ về nguyên nhân thất bại của đội nhà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Charnwit Phonchiwin, khẳng định FAT sẽ không sa thải HLV Thawatchai và tiếp tục đặt niềm tin vào ông ở giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026.

“Chúng tôi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào vòng chung kết U23 châu Á. HLV Thawatchai đã làm tốt công việc của mình từ vòng loại, vì vậy không có lý do gì để thay đổi vào thời điểm này. Điều đáng lo ngại nhất là U23 Thái Lan có thể không có được những trụ cột, bởi họ buộc phải trở về thi đấu cho các CLB chủ quản”, ông Charnwit cho biết.

Vị sếp của FAT cho biết việc các cầu thủ phải liên tục di chuyển giữa đội U22 và CLB đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chuẩn bị cũng như thể trạng thi đấu.

Ông nói: “Chúng tôi phải thừa nhận rằng các cầu thủ không có nhiều thời gian tập trung cùng nhau, thể lực bị bào mòn do phải di chuyển liên tục. Ở kỳ SEA Games này, chỉ có Thái Lan và Malaysia là không tạm dừng giải vô địch quốc gia, trong khi Việt Nam đã cho giải đấu nghỉ suốt một tháng để phục vụ SEA Games”.

U22 Thái Lan gặp nhiều vấn đề nhân sự ở SEA Games 33 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông cũng bày tỏ sự thấu hiểu với các câu lạc bộ trong vấn đề dừng giải quốc nội. “Tôi hiểu cảm giác của các CLB, bởi nếu dừng giải vì SEA Games, họ sẽ phải gánh chi phí vận hành trong nhiều tháng mà không có nguồn thu.

Trong khi đó, bóng đá Thái Lan đã xác định rõ mục tiêu là phát triển giải đấu trong nước tiệm cận các giải hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi buộc phải chấp nhận thực tế rằng đội tuyển quốc gia sẽ không thể có được lực lượng mạnh nhất hoặc sung sức nhất”, Phó Chủ tịch FAT chia sẻ.

Ông Charnwit nhấn mạnh đây là bài toán mang tính chiến lược mà bóng đá Thái Lan cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trong tương lai. “Chúng ta cần tự hỏi liệu có quay lại con đường cũ là dừng giải đấu vì SEA Games hay tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển giải quốc nội. Những tình huống như thế này hoàn toàn có thể lặp lại. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về các CLB thành viên trong hội đồng điều hành”, vị sếp của bóng đá Thái Lan nói.

Ở giải U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với Iraq, Australia và Trung Quốc. Họ sẽ thi đấu trận ra quân gặp Australia vào ngày 8/1/2026.