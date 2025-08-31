Xác định hai cặp đấu tứ kết đầu tiên của giải bóng chuyền nữ thế giới

Italy là đội bóng số một thế giới, thế nên họ không mấy khó khăn để vượt qua đội tuyển nữ Đức (hạng 11 thế giới).

Đội tuyển nữ Italy quá mạnh (Ảnh: Siam Sport).

Ở hiệp đầu tiên, đội tuyển nữ Đức gây đôi chút khó khăn cho đội tuyển bóng chuyền nữ Italy. Ở hiệp đấu này, Đức thua sát nút 22-25.

Dù vậy, đến các hiệp thi đấu tiếp theo, khoảng cách về điểm số giữa đôi bên cứ lớn dần. Hiệp hai, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng 25-18. Còn đến hiệp 3, Italy thắng 25-11.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy thắng đội tuyển nữ Đức 3-0 (25-22, 25-18 và 25-11). Chiến thắng này đưa đội bóng số một thế giới vào vòng tứ kết.

Italy giành quyền vào tứ kết (Ảnh: Siam Sport).

Đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Italy ở tứ kết là đội tuyển Ba Lan. Ở trận đấu còn lại trong ngày 30/8, thuộc vòng 1/8 giải vô địch thế giới đang diễn ra ở Thái Lan, đội bóng số 3 thế giới Ba Lan thắng đội tuyển nữ Bỉ.

Dù vậy, chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan trước đội tuyển nữ Bỉ khó khăn hơn nhiều.

Phải mất đến 5 hiệp, đội tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan mới đánh bại được đội tuyển nữ Bỉ, với tỷ số 3-2 (25-27, 25-20, 25-17, 22-25 và 15-10).

Trận tứ kết giữa Italy và Ba Lan sẽ diễn ra ngày 3/9. Cũng trong ngày 3/9, còn có một cặp đấu tứ kết khác, giữa đội hạng 4 thế giới Nhật Bản và Hà Lan.