C.Ronaldo lập siêu kỷ lục rất khó phá vỡ

Rạng sáng 30/8, C.Ronaldo đã điền tên mình lên bảng tỷ số trong trận Al Nassr thắng đậm Al-Taawoun 5-0 tại vòng mở màn giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Bàn thắng từ chấm 11m không chỉ giúp đội bóng Saudi Arabia khởi đầu thuận lợi, mà còn đưa CR7 thiết lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 24 mùa giải liên tiếp.

C.Ronaldo ghi bàn trong 24 mùa giải liên tiếp (Ảnh: ESPN).

Chuỗi thành tích kỳ vĩ ấy bắt đầu từ mùa 2002/03, khi C.Ronaldo còn khoác áo Sporting Lisbon và lập cú đúp vào lưới Moreirense. Kể từ đó, dù chinh chiến ở Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Saudi Arabia hay trong màu áo đội tuyển quốc gia, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn đều đặn “nổ súng” trong từng mùa giải.

Trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ, C.Ronaldo đã ghi tới 940 bàn, bao gồm 450 bàn cho Real Madrid, 145 bàn cho Man Utd, 101 bàn ở Juventus, 101 bàn trong màu áo Al Nassr và 138 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý, anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử vượt qua mốc 100 bàn thắng tại bốn CLB khác nhau, một dấu ấn mà ngay cả nhiều huyền thoại của bóng đá thế giới chưa thể chạm tới.

C.Ronaldo là biểu tượng của bóng đá thế giới (Ảnh: Getty).

Điều khiến kỷ lục của Ronaldo trở nên đặc biệt là anh duy trì phong độ ghi bàn ngay cả khi đã bước sang tuổi 40, độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ. Với sự khổ luyện, khát khao chinh phục và tinh thần chuyên nghiệp, CR7 vẫn tiếp tục viết tiếp câu chuyện về sự trường tồn cùng bóng đá đỉnh cao.

Kỷ lục 24 mùa liên tiếp ghi bàn không chỉ minh chứng cho bản năng săn bàn thiên bẩm, mà còn là biểu tượng của sự kiên định và nỗ lực không ngừng. Với C.Ronaldo, mỗi bàn thắng không đơn thuần mang giá trị kết quả, mà còn khắc sâu thêm di sản của một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử.