Bóng đá Malaysia lên tiếng sau khủng hoảng, muốn ổn định tuyển quốc gia

Phát biểu trong buổi họp báo hôm qua (29/8) của FAM, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Yusoff Mahadi nói: “Quyết định từ chức là lựa chọn cá nhân của ông Datuk Joehari Ayub. Tôi không thể trả lời tại sao ông Datuk Joehari Ayub lại lựa chọn như trên”.

“Tôi chỉ có thể khẳng định không có gì bất thường liên quan đến bóng đá Malaysia, liên quan đến chuyện từ chức của ông Datuk Joehari Ayub”, Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi nói thêm.

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi (giữa) hứa hẹn bóng đá Malaysia vẫn ổn (Ảnh: NST).

Việc cựu Chủ tịch FAM Datuk Joehari Ayub rút lui chỉ khoảng 6 tháng sau khi nhận nhiệm vụ, khiến cho giới bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng tinh thần rất lớn. Đồng thời, người hâm mộ bóng đá Malaysia lo ngại rằng đội tuyển quốc gia của họ sẽ bị ảnh hưởng, sẽ suy yếu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đứng trước tình cảnh hiện tại, Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi trấn an giới bóng đá và người hâm mộ Malaysia: “Mọi việc đều bình thường. Tôi kêu gọi cộng đồng bóng đá Malaysia hãy tiến lên phía trước”.

“Chúng ta không nên sợ hãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục những gì còn dang dở dưới thời cựu chủ tịch Datuk Joehari Ayub. Chúng ta phải chấp nhận thực tế những gì đang diễn ra”, vẫn là lời của Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể bị ảnh hưởng tinh thần sau khi FAM gặp khủng hoảng (Ảnh: CNN Indonesia).

Cũng theo Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia Datuk Yusoff Mahadi, ông phủ nhận có sự can thiệp từ bên ngoài vào công tác điều hành FAM, cũng như can thiệp vào vị trí của Cựu chủ tịch Datuk Joehari Ayub.

Theo kế hoạch, Quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi sẽ tạm thời điều hành FAM cho đến năm sau. Đại hội Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ diễn ra vào tháng 3/2026.

Trong khoảng thời gian từ đây đến đó, nhiệm vụ của FAM là giữ nguyên vị trí đầu bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia.

Ở vòng loại giải châu Á, đối thủ lớn nhất của đội tuyển Malaysia là đội tuyển Việt Nam. Trong bảng đấu còn có các đội tuyển Lào và Nepal.