Xác định cặp tứ kết đầu tiên giải châu Á, U23 Jordan cảm ơn U23 Việt Nam

Cặp tứ kết đầu tiên của giải năm nay sẽ diễn ra lúc 18h30 tối 16/1, trên sân King Abdullah tại Jeddah (Saudi Arabia), giữa U23 Nhật Bản (nhất bảng B) và U23 Jordan (nhì bảng A).

U23 Syria (áo đỏ) vào tứ kết gặp U23 Nhật Bản (Ảnh: AFC).

U23 Jordan giành chiến thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan đêm qua (12/1), đây là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ để đưa U23 Jordan vào tứ kết, chính là chiến thắng 1-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia, cũng diễn ra trong đêm qua.

Thái độ thi đấu fair-play của đội bóng trong tay HLV Kim Sang Sik đã gián tiếp giúp cho U23 Jordan có vé đi tiếp.

Đặt trường hợp U23 Việt Nam chấp nhận thua U23 Saudi Arabia với một bàn cách biệt, chúng ta vẫn sẽ giữ được ngôi đầu bảng, đồng thời có thể “dìu” đội chủ nhà U23 Saudi Arabia đi tiếp. Cách này có thể làm đẹp lòng chủ nhà.

Khi đó, 3 đội U23 Việt Nam, Saudi Arabia và Jordan mỗi đội sẽ có 6 điểm, nhưng U23 Jordan sẽ xếp dưới cùng trong số 3 đội vừa nêu, vì kém thành tích đối đầu trực tiếp.

U23 Việt Nam không chỉ đá hay mà còn mang phong cách rất fair-play (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không làm vậy. Chúng ta thi đấu bằng thực lực, chiến thắng bằng thực lực, quyết tâm gìn giữ nét đẹp và sự trung thực ở các trận đấu mà chúng ta tham dự.

Chứng kiến sự trung thực và tinh thần fair-play của U23 Việt Nam, ngay sau khi các trận đấu thuộc lượt cuối cùng của bảng A kết thúc, cầu thủ U23 Jordan nán lại khá lâu trước cửa khách sạn, nơi đóng quân của các đội ở bảng A, nhảy múa vui mừng, chờ đợi U23 Việt Nam.

Đồng thời, nhiều thành viên của đội này không quên bắt tay cảm ơn các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam.

Hiện tại, đối thủ của U23 Việt Nam ở trận tứ kết thứ hai vẫn chưa được xác định. Đình Bắc, Trung Kiên và các đồng đội sẽ gặp một trong hai đội UAE hoặc Syria. Đây là các đội đang tranh chấp vị trí nhì bảng B.