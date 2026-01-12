U23 Saudi Arabia nhận tin dữ ngay trước trận gặp U23 Việt Nam

Vào lúc 23h30 hôm nay (12/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà U23 Saudi Arabia. Đây là trận đấu mà đội bóng Tây Á bị đẩy vào thế chân tường khi họ buộc phải thắng nếu không muốn bị loại sớm.

U23 Saudi Arabia mất tiền đạo Abdullah Radif vì chấn tương (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, ngay trước giờ xung trận, U23 Saudi Arabia đã nhận tin không vui khi mất hai trụ cột vì chấn thương. Theo báo giới nước này, HLV Luigi Di Biagio đã buộc phải loại hậu vệ Mohamed Abdel Rahman và tiền đạo chủ lực Abdullah Radif ra khỏi trận đấu hôm nay.

Hai cầu thủ đều là trụ cột của U23 Saudi Arabia trong những trận đấu vừa qua. Trong đó, Abdullah Radif là tuyển thủ quốc gia Saudi Arabia.

Theo thông tin từ báo Saudi Arabia, toàn đội đang tập luyện với bầu không khí khẩn trương, quyết tâm cao độ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Việc không còn đường lùi có thể biến U23 Saudi Arabia trở nên rất nguy hiểm.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đón tin vui khi tiền đạo Thanh Nhàn đã chính thức trở lại và sẵn sàng ra sân sau khi điều trị chấn thương. Trong hai trận đấu vừa qua gặp U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, Thanh Nhàn đều không thể ra sân.

U23 Saudi Arabia bị đẩy vào thế buộc phải thắng trước U23 Việt Nam (Ảnh: SAFF).

Nếu giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay, U23 Việt Nam sẽ đi vào lịch sử. Theo đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta toàn thắng cả ba trận và đồng thời đứng đầu bảng ở giải U23 châu Á. Trong ba lần vượt qua vòng bảng vào các năm 2018, 2022, 2024, “Những chiến binh sao vàng” đều chỉ xếp nhì bảng.

Trong quá khứ, U23 Saudi Arabia chiếm ưu thế về đối đầu trước U23 Việt Nam. Ở giải U23 châu Á 2022, đội bóng này đã vượt qua U23 Việt Nam với tỷ số 2-0 ở vòng tứ kết. Sau đó, tới Asiad 2023, U23 Saudi Arabia tiếp tục đánh bại các cầu thủ trẻ Việt Nam với tỷ số 3-1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, tình thế của hai đội ở thời điểm này đã khác hoàn toàn.