HLV futsal Việt Nam khẳng định chơi tốt hơn Thái Lan, sẵn sàng cho tứ kết

Ở trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan 0-1. Dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng đến vé vào tứ kết của đội tuyển futsal Việt Nam.

Đội tuyển futsal Việt Nam thua sát nút Thái Lan vào chiều 31/1 (Ảnh: VFF).

Đội bóng của HLV Diego Giustozzi vào tứ kết với tư cách nhì bảng B. Chúng ta sẽ gặp đội đầu bảng A, hoặc là Indonesia hoặc là Iraq ở tứ kết.

Sau trận đấu với Thái Lan chiều 31/1, HLV Diego Giustozzi nói: “Riêng ở trận đấu hôm nay, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Trên thực tế, chúng tôi chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng là chúng tôi đã vào tứ kết với trạng thái tốt. Tôi hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở vòng bảng”.

“Đối thủ của đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết sẽ rất mạnh. Khi vào đến tứ kết, đội nào cũng là đối thủ khó chơi, họ là một trong 8 đội mạnh nhất châu Á. Indonesia và Iraq là các đội có phong cách khác nhau. . Indonesia là đội bóng Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống với đội tuyển futsal Việt Nam.

Indonesia có cách tiếp cận trận đấu tương đồng với chúng tôi. Trong khi đó, Iraq là đội bóng khác hẳn, với lối chơi và đặc điểm riêng. Riêng Indonesia còn có thêm lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả”, HLV Diego Giustozzi nói thêm.

HLV Diego Giustozzi tuyên bố đội tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho vòng tứ kết (Ảnh: VFF).

Ở vòng bảng, đội tuyển futsal Việt Nam đã đánh bại hai đội bóng Tây Á gồm Kuwait (5-4) và Lebanon (2-0). Chúng ta có kinh nghiệm đối đầu với các đội bóng đến từ khu vực này. Chính vì thế, việc gặp Iraq ở tứ kết có thể mang lại lợi thế cho đoàn quân của HLV Diego Giustozzi.

Vị HLV người Argentina chia sẻ: “Đội tuyển futsal Việt Nam đang chơi thứ bóng đá rất đẹp mắt, cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Kuwait, Lebanon, thậm chí lẽ ra chúng tôi đã thắng trong trận đấu với Thái Lan hôm nay. Toàn đội đã sẵn sàng cho vòng tứ kết”.

“Chúng tôi không muốn dừng lại ở tứ kết. Toàn đội muốn tiếp tục chiến thắng để làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình. Đây là một tập thể rất trẻ trung.

Trong số 14 cầu thủ của đội tuyển futsal Việt Nam, có tới 8 người lần đầu tham dự một giải đấu cấp độ châu Á, nhiều cầu thủ mới chỉ 20–21 tuổi. Tôi tin rằng đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải đấu năm nay”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Vòng tứ kết giải futsal vô địch châu Á 2026 sẽ diễn ra ngày 3/2.