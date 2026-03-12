Sai phạm của bóng đá Malaysia đã rõ, vì sao AFC chậm công bố án phạt?

Tháng 9/2025, FIFA lần đầu công bố các bằng chứng cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả. Sau đó, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 CHF (hơn 11,7 tỷ đồng), treo giò mỗi cầu thủ có liên quan 12 tháng. Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 CHF (khoảng 67 triệu đồng). FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kháng cáo ở FIFA. Tháng 11/2025, FIFA tiến hành phiên điều trần 7 cầu thủ, tung ra thêm bằng chứng về sự giả mạo hồ sơ, bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 người này. FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia kiện FIFA lên CAS. Ngày 26/2, CAS tiến hành phiên điều trần với 7 cầu thủ. Ngày 5/3, CAS phán quyết FAM và 7 cầu thủ thua kiện.

Trước đây, bóng đá châu Á từng chứng kiến sự việc tương tự, đó là trường hợp đội tuyển Timor Leste sử dụng tổng cộng 12 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ không hợp lệ. Khi đó, AFC xử lý bóng đá Timor Leste rất nhanh, gọn.

Liên đoàn Bóng đá châu Á khi đó loại đội tuyển Timor Leste ra khỏi vòng loại Asian Cup 2019, cấm đội tuyển bóng đá nước này tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Nhiều quan chức bóng đá Timor Leste bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong nhiều năm.

AFC vẫn chưa công bố án phạt với đội tuyển Malaysia (Ảnh: T.H).

Thế nhưng, với vụ việc của bóng đá Malaysia, AFC lại chậm trễ đưa ra các án phạt, không những với đội tuyển Malaysia, các quan chức Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), mà còn với các CLB bóng đá Malaysia, có sử dụng cầu thủ trong diện sai phạm.

Cùng một tính chất sự việc, cách xử lý khác nhau

Không chỉ có trường hợp của đội tuyển Timor Leste, chính đại diện của bóng đá Việt Nam cũng từng bị AFC xử lý rất rốt ráo, khi vi phạm quy định về nhân sự do AFC ban hành. Đó là trường hợp của CLB Công an Hà Nội (CAHN) tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) 2025-2026.

Ngày 11/2 vừa rồi, CLB CAHN thắng đậm Tampines Rovers (Singapore) 4-0 tại lượt đi vòng 1/8 Cúp C2 châu Á. Tuy nhiên, trong trận đấu này, phía đội bóng đại diện cho V-League sử dụng hai cầu thủ không đúng quy định, đó là tiền vệ tấn công Leo Artur và tiền đạo Rogerio Alves China (đều là người Brazil).

Hai cầu thủ này vốn bị dính 3 thẻ vàng ở 3 trận khác nhau trước đó. Theo quy định của AFC, các cầu thủ dính 3 thẻ vàng ở 3 trận đấu khác nhau, sẽ bị “treo giò” ở trận đấu kế tiếp.

Điều đáng nói là, sai sót của CLB CAHN chỉ do vô tình, vì AFC không ra thông báo treo giò, họ yêu cầu các đội bóng tự kiểm tra. CLB CAHN thiếu sót trong việc tự rà soát lực lượng, nên không phát hiện ra trường hợp bị treo giò của hai ngoại binh Rogerio Alves China và Leo Artur.

Nhưng dù vô tình hay hữu ý, AFC vẫn thẳng tay xử thua CLB CAHN 0-3 ở trận đấu ngày 11/2 nói trên, dẫn đến thất bại chung cuộc của đại diện V-League ở Cúp châu Á.

Ngược lại, khi đội tuyển Malaysia bị FIFA kết luận sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ từ tận tháng 11/2025, đến ngày 5/3 vừa qua Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tiếp tục phán quyết FAM thua kiện FIFA, AFC vẫn chưa ra án phạt với đội tuyển Malaysia. Tổng thư ký (TTK) AFC Seri Windosr Paul John kêu gọi mọi người hãy chờ.

Cũng chưa có án kỷ luật nào được ban bố với các quan chức của FAM. Hiện tại, họ không còn làm việc tại FAM vì họ đã đồng loạt từ chức, chứ bản thân AFC chưa có án phạt chính thức nào dành cho những người đã “hô biến” hồ sơ nhập tịch của nhóm 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vi phạm nghiêm trọng quy định về sử dụng nhân sự, đội tuyển Malaysia vẫn chưa bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFP).

Ở tầm mức CLB, đội Johor Darul Tazim của Malaysia vẫn chưa phải nhận án phạt, dù cho đội này sử dụng quá lố số cầu thủ ngoại ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Số là trong các trận đấu với CLB Lion City Sailors (Singapore) và Bangkok United (Thái Lan), đội bóng Malaysia có sử dụng các cầu thủ Hector Hevel, Joao Figueiredo và Jon Irazabal với tư cách nội binh, trong khi kết luận của FIFA và CAS cho biết các cầu thủ nói trên không có tư cách này.

Các đội Lion City Sailors và Bangkok United đòi hỏi phải xử thua đội Johor Darul Tazim vì vi phạm quy định của giải đấu, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục trong tình trạng chờ!

Những phát biểu gây tranh cãi của quan chức AFC

Ngày 30/1, khi CAS ra lệnh tạm thi hành án với nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia có liên quan, trong quá trình chờ CAS điều trần các cầu thủ này, trước khi có phán quyết chính thức, TTK AFC Seri Windsor Paul John (một người Malaysia) có phát biểu gây tranh cãi, như thể dự đoán chiến thắng của bóng đá Malaysia.

Vị TTK AFC khi đó nói rằng cơ hội thắng kiện của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia tại CAS là 50/50.

Phát biểu này của TTK AFC Seri Windsor Paul John lập tức bị truyền thông trong khu vực phản ứng rất mạnh. Tờ Bola Sport của Indonesia lên tiếng: “Phát biểu của TTK AFC Seri Windsor John về cơ hội thắng kiện của FAM là 50/50 là một sai sót rất lớn. Sau bình luận đó, bản thân ông Windsor John buộc phải đưa ra lời giải thích”.

TTK AFC Seri Windsor Paul John (Ảnh: NST).

“Chính những lời nói của vị TTK AFC ở thời điểm nói trên càng khiến cho sự việc thêm rối ren, khiến cho các cuộc tranh luận trở nên phức tạp. Khi đó, ông Seri Windsor John công khai bênh vực 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả mạo”, tờ Bola Sport viết thêm.

Thậm chí, ngay đến tờ Harian Metro của Malaysia cũng cảm thấy khó chịu với phát biểu mang tính một chiều của vị TTK AFC đồng hương. Tờ báo này thẳng thắn bình luận: “Với vị trí của mình, AFC nên chịu trách nhiệm truy tìm những kẻ chủ mưu đứng sau kế hoạch nhập tịch bất hợp pháp của FAM”.

Một tờ báo khác của Malaysia là New Straits Times viết: “Bóng đá Malaysia cần tự kiểm điểm lại mình, chứ không phải nhìn sang các nước láng giềng. Trước đó, có thông tin cho rằng bên tố giác vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị nghi sử dụng hồ sơ giả mạo là VFF”.

“Sau này, lại có thông tin khác cho biết người đứng sau mọi chuyện là Chủ tịch PSSI Erick Thohir. Nhưng tại sao bóng đá Malaysia lại quá ảm ảnh về chuyện ai hoặc đơn vị nào là bên làm đơn tố giác lên FIFA? Việc ai đệ đơn khiếu nại có thực sự quan trọng?

Việc quá chú tâm vào chuyện tìm ra thủ phạm của lá đơn tố giác có thể khiến những nhà quản lý bóng đá Malaysia bỏ qua vấn để cốt lõi, đó là vì sao vụ 7 cầu thủ nhập tịch lại trở thành bê bối? Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, những lời khiếu nại sẽ không có sức nặng nếu nó thiếu cơ sở”, New Straits Times nhấn mạnh.

Điều đó cho thấy, trong khi giới bóng đá và giới truyền thông quốc tế muốn sự việc sớm được xử lý, trả lại sự công bằng cho các đội bóng có liên quan, thì bản thân nơi có trách nhiệm phán xét vụ việc là AFC lại chọn phương án “câu giờ”.

AFC “ném chuột sợ vỡ bình”?

Bỏ qua chi tiết trụ sở AFC đang được đặt tại Kuala Lumpur (Malaysia), TTK AFC Seri Windsor Paul John và hầu hết các nhân viên của các phòng, ban chức năng thuộc AFC là những người Malaysia, liệu còn nguyên nhân nào khác khiến cho Liên đoàn Bóng đá châu Á chậm trễ đưa ra án phạt với đội tuyển Malaysia?

Khi phóng viên Dân trí đem vấn đề này đặt câu hỏi với cựu Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) Dương Vũ Lâm, người có rất nhiều kinh nghiệm làm việc với các tổ chức bóng đá quốc tế, ông Lâm phân tích: “Ngoài các nguyên nhân như báo chí khắp nơi đã phân tích, tôi cho rằng một nguyên nhân nữa khiến AFC chậm trễ khi xử lý đội tuyển Malaysia, đó là họ sợ làm vỡ giải”.

“AFC lo ngại rằng nếu xử lý đội tuyển Malaysia lúc này, có khi đội này không còn tinh thần và không còn thiết tha để tham dự trận đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027, gặp đội tuyển Việt Nam (trên sân Thiên Trường, Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới.

Cần trả lại công bằng cho bóng đá Việt Nam trước bóng đá Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Có khả năng AFC muốn kéo dài thời gian đưa ra án phạt để cố đưa vòng loại Asian Cup 2027 về đích an toàn. Nhưng dù như thế nào thì sai phạm của bóng đá Malaysia, của đội tuyển Malaysia đã quá rõ ràng. Các đội tuyển khác từng thua Malaysia vì 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, trong đó có đội tuyển Việt Nam, cũng cần được thấy sự công bằng”, ông Lâm nói thêm.

Phân tích của cựu PCT AFF Dương Vũ Lâm dường như phản ánh đúng phát biểu của TTK AFC Seri Windsor Paul John cách đây chỉ vài ngày.

Khi được hỏi về khả năng hủy trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia ngày 31/3, nếu đội tuyển Malaysia bị xử lý kỷ luật và bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027, ông Seri Windsor Paul John vội vàng lên tiếng: “Trận đấu phải được tiếp tục. Đây là những trận đấu theo hợp đồng và mang tính thương mại, không thể bị hủy bỏ, trừ khi trận đấu tác động đến lợi ích quốc gia, hoặc yêu cầu khác”.

“Cả đội tuyển Việt Nam lẫn Malaysia đều có nghĩa vụ thương mại cần phải thực hiện. Các trận đấu cũng rất quan trọng đối với bảng xếp hạng. Chính vì thế, việc hủy bỏ trận đấu không bao giờ là khả năng được chúng tôi đề cập”, ông Seri Windsor Paul John nói tiếp.

Theo hé lộ của vị TTK AFC, hồ sơ vi phạm của bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan đã nằm trên bàn Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. Nhưng khi nào ủy ban này công bố án phạt, thì người đang chịu trách nhiệm quản lý AFC không nói…