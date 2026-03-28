Phản ứng của CĐV Thái Lan khi đội nhà đánh bại U23 Việt Nam

Chiều nay (28/3), U23 Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Thái Lan ở lượt trận thứ hai giải đấu CFA Team China 2026. Chiến thắng này giúp “Voi chiến” hướng tới chức vô địch giải đấu và đồng thời phá dớp toàn thua trong 6 trận đấu gần nhất gặp U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan giành chiến thắng trước U23 Việt Nam (Ảnh: FAT).

Những CĐV Thái Lan cũng tỏ ra vui mừng khi chứng kiến đội nhà giành chiến thắng trước kỳ phùng địch thủ ở khu vực Đông Nam Á. Nên nhớ, cách đây vài tháng, họ vừa “gặm nhấm nỗi buồn” khi chứng kiến U23 Việt Nam hạ gục U23 Thái Lan để giành tấm Huy chương vàng SEA Games ngay trên đất Thái.

Trên trang Facebook của đội tuyển Thái Lan, một người hâm mộ bình luận: “U23 Thái Lan hơi thiếu sắc bén. Tôi cho rằng tỷ số trận đấu này là 3-0 thì hợp lý. Dù sao, thật vui mừng khi U23 Thái Lan giành chiến thắng trước U23 Việt Nam”.

Tài khoản có tên Namii Oaoa tỏ ra vui mừng: “Thật hạnh phúc. Bóng đá Thái Lan thua ai cũng được, chứ không thể thua bóng đá Việt Nam”.

Một tài khoản khác có tên Thanathan Srimalanont đã nhận xét về từng nhân tố quan trọng của U23 Thái Lan: “Chanapach Buaphan đã gánh vác hàng thủ tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Thanakrit Chotmuangpak có khả năng quan sát, xử lý tình huống, thoát pressing cực tốt. Đáng ra, cậu ấy nên thi đấu tiền đạo lùi.

Chawanwit Saelao xử lý tình huống tốt nhưng lại không thực sự dứt điểm thông minh. Chanon Tamma là điểm yếu trong hàng thủ của U23 Thái Lan, không có cảm quan không gian tốt và suýt mắc sai lầm khi bắt việt vị, thậm chí, anh ta suýt biếu không cho U23 Việt Nam bàn thắng. Tương tự, Kakana Khamyok thi đấu thiếu chỉn chu và bất cẩn”.

Một CĐV khác bày tỏ sự phấn khích: “Có nhiều ý kiến cho rằng U23 Thái Lan từ lâu không thể đánh bại U23 Việt Nam nhưng trận đấu này đã cho thấy chúng ta có thể làm điều đó”.

U23 Thái Lan đã phá dớp toàn thua U23 Việt Nam trong 6 trận liên tiếp (Ảnh: FAT).

Tài khoản Em Sunattree chia sẻ: “Tôi thích kết quả này. Nó có thể đánh dấu cho sự trở lại của bóng đá Thái Lan”.

Tài khoản Panuruj Manu viết: “Cuối cùng U23 Thái Lan cũng phá dớp khi đối đầu với U23 Việt Nam. Tôi đã lo lắng cả trận, chỉ sợ U23 Thái Lan không giữ được tỷ số”.

Dù sao, trận thua trước U23 Thái Lan không phải là điều khiến U23 Việt Nam phải lo lắng. Ở giải đấu này, HLV Đinh Hồng Vinh không triệu tập đội hình mạnh nhất. Ông chỉ giữ lại một vài gương mặt trong đội hình U23 Việt Nam từng giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và lọt vào bán kết giải U23 châu Á. Còn lại U23 Việt Nam bước vào giải đấu giao hữu ở Trung Quốc với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ 20-21 tuổi, để chuẩn bị cho Asiad 2026.

Sau hai trận đấu ở giải CFA Team China 2026, U23 Việt Nam đang có 1 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh đối đầu với U23 Trung Quốc vào lúc 18h35 ngày 31/3.