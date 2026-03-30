Xác định 6 tấm vé cuối dự World Cup 2026: Thời khắc sinh tử với tuyển Italy

Lịch thi đấu 4 trận chung kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu 1h45 ngày 1/4: Italy - Bosnia & Herzegovina 1h45 ngày 1/4: Thụy Điển - Ba Lan 1h45 ngày 1/4: Thổ Nhĩ Kỳ - Kosovo 1h45 ngày 1/4: Đan Mạch - CH Séc Lịch thi đấu 2 trận chung kết play-off liên lục địa 3h ngày 1/4: CHDC Congo - Jamaica 3h ngày 1/4: Iraq - Bolivia

Loạt trận chung kết play-off dự World Cup khu vực châu Âu diễn ra đồng thời vào lúc 1h45 ngày 1/4. Ở nhánh A, Italy nhận được rất nhiều sự chú ý khi bước vào trận đấu quyết định với Bosnia.

Italy đứng trước cơ hội lần đầu trở lại World Cup kể từ năm 2014 (Ảnh: Getty).

Đội bóng áo Thiên Thanh đang đứng trước cơ hội tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014. Trong hai giải đấu gần nhất, Azzurri đều thất bại ở vòng play-off trước Thụy Điển và Bắc Macedonia.

Bosnia được xem là đối thủ vừa tầm để Italy có thể nghĩ về tấm vé tham dự World Cup. Trong quá khứ, Italy chiếm ưu thế khi thắng 4, hòa 1, thua 1 trong 6 trận gặp Bosnia. Trong đó, trận thua duy nhất của họ trước đối thủ này vào năm 1996. Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở trận giao hữu vào năm 2024. Đội bóng áo Thiên Thanh đã giành chiến thắng 1-0.

Ở nhánh B, Thụy Điển và Ba Lan sẽ đối đầu trong trận đấu quyết định. Ở vòng loại World Cup 2022, hai đội bóng này cũng gặp nhau trong trận chung kết play-off. Cuối cùng, Ba Lan đã đánh bại Thụy Điển để giành vé dự World Cup.

Thụy Điển thi đấu ở vòng loại rất tệ nhưng họ đã kịp thời trở lại khi giành chiến thắng 3-1 trước Ukraine ở vòng bán kết play-off. Tiền đạo Viktor Gyokeres là người hùng khi đóng góp cú hat-trick trong trận này. Ngoài ra, với dàn sao đang thi đấu ở những giải vô địch hàng đầu châu Âu như Anthony Elanga, Lucas Bergvall, Victor Lindelof, Daniel Svensson… đội bóng Bắc Âu vẫn được đánh giá cao.

Trong khi đó, Ba Lan vẫn phụ thuộc khá nhiều vào lão tướng Robert Lewandowski. Tuy nhiên, chân sút của Barcelona đã bước sang tuổi 37.

Kosovo đứng trước thời cơ lần đầu tham dự World Cup (Ảnh: Getty).

Ở nhánh C, Kosovo đang đứng trước khả năng lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup. Họ sẽ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu cuối cùng. Kosovo đang thi đấu rất tiến bộ khi xếp thứ hai vòng loại. Ở vòng bán kết, họ cũng đánh bại Slovakia với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ già rơ hơn so với đối thủ nhưng cũng cần cẩn trọng.

Ở nhánh D, hai đội Đan Mạch và CH Séc sẽ đụng độ với nhau. Đây được xem là cặp đấu khá cân bằng khi 5/7 trận đối đầu của hai đội gần đây kết thúc với tỷ số hòa. Trong lần gần nhất gặp nhau ở Euro 2020, Đan Mạch đã thắng 2-1 trước CH Séc.

Trong khi đó, hai trận play-off liên lục địa cùng diễn ra vào lúc 3h ngày 1/4. Đại diện châu Á Iraq sẽ đối đầu với Bolivia ở trận chung kết nhánh 1. Iraq đứng trước cơ hội lần thứ hai tham dự World Cup (kể từ năm 1986). Trong khi đó, Bolivia có 3 lần tham dự World Cup vào các năm 1930, 1950 và 1994.

Ở nhánh đấu còn lại, Jamaica sẽ đối đầu với CHDC Congo ở trận đấu quyết định. Trên bảng xếp hạng FIFA, CHDC Congo đang xếp thứ 48, cao hơn khá nhiều so với Jamaica (xếp thứ 70) nên được đánh giá cao hơn một chút ở cặp đấu này.