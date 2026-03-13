Bộ trưởng Malaysia “sốt ruột” khi AFC chưa xử thua đội nhà

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, cho biết vẫn đang chờ án phạt của AFC với bóng đá Malaysia, trước khi thành lập một ủy ban mới để quyết định các bước xử lý tiếp theo.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Mohammed Taufiq Johari, vẫn đang chờ đợi án phạt từ AFC dành cho bóng đá nước nhà (Ảnh: NST).

Ông Taufiq nói: “Chúng tôi đang chờ những diễn biến tiếp theo vì AFC đang tiếp quản vấn đề này và chúng tôi cũng chờ xem khi nào một ủy ban mới sẽ được thành lập. Sau đó, chúng tôi mới có thể xác định các bước tiếp theo để tiếp tục tiến về phía trước”.

Bộ trưởng Mohammed Taufiq Johari đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo sau lễ ra mắt Chương trình Tăng tốc Thể thao điện tử Malaysia (MEAP) và Quỹ Esports KBS 2026.

Theo ông Taufiq, bộ của ông không thể can thiệp vào công việc nội bộ của các hiệp hội thể thao, bao gồm cả FAM, do phải tuân thủ ranh giới quyền hạn theo quy định của FIFA. Theo đó, cơ quan quản lý bóng đá thế giới không chấp nhận chính quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các liên đoàn thành viên.

Tuần trước, bóng đá Malaysia đón nhận thông tin không mấy tích cực khi Tòa án trọng tài thể thao (CAS) quyết định giữ nguyên án treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch, sau án phạt được đưa ra trước đó bởi FIFA.

Việc AFC kéo dài quá trình ra án phạt với bóng đá Malaysia khiến nhiều người "sốt ruột" (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, án phạt đã được giảm nhẹ phần nào khi các cầu thủ này chỉ bị cấm thi đấu ở những trận đấu chính thức, trong khi vẫn được phép tham gia các hoạt động bóng đá khác như tập luyện cùng câu lạc bộ.

Ngoài ra, ông Taufiq cho biết ông đã có cuộc gặp với Tổng thư ký FAM, Noor Azman Rahman, nhằm thảo luận về các biện pháp tăng cường phát triển bóng đá Malaysia, đặc biệt ở cấp độ cơ sở.

Liên quan đến vấn đề các cầu thủ nhập tịch trước đây, ông Taufiq cho biết các quyết định đã được đưa ra dựa trên quy trình pháp lý hiện hành.

“Chúng tôi rút ra bài học từ sự việc này và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong thời gian tới trước khi đưa ra những bước đi tiếp theo”, ông nhấn mạnh.

Dự kiến, AFC có thể đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia trước khi đội tuyển quốc gia nước này đối đầu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 31/3 tại sân Thiên Trường (Ninh Bình).